開催：2026.3.27

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 14 - 2 [Wソックス]

MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとWソックスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェイコブ・ミジオロウスキー、対するWソックスの先発投手はシェーン・スミスで試合は開始した。

1回表、1番 チェース・マイドロス 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 MIL 0-1 CWS

2回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-1 CWS、2番 ウィリアム・コントレラス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-1 CWS

4回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-1 CWS、3番 クリスチャン・イエリチ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-1 CWS

5回裏、6番 サル・フリリック 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 8-1 CWS

6回裏、4番 アンドルー・ボーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 9-1 CWS、7番 デービッド・ハミルトン カウント3-2から押し出しの四球でブリュワーズ得点 MIL 10-1 CWS、8番 ギャレット・ミッチェル カウント3-2から押し出しの四球でブリュワーズ得点 MIL 11-1 CWS

7回裏、5番 ジェーク・バウアーズ 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 14-1 CWS

9回表、6番 村上宗隆 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 MIL 14-2 CWS

試合は14対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はWソックスのシェーン・スミスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 06:32:18 更新