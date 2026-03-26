アディダスが日本人史上最年少の五輪金メダリスト 西矢椛の初シグネチャーモデルを発売　ベースに「テッキラ カップ」を採用

「アディダス スケートボーディング（adidas Skateboarding）」 が、スケートボーダーの西矢椛の初のシグネチャーシューズとして、「テッキラ カップ X モミジ（TEKKIRA CUP X MOMIJI）」を4月4日に発売する。アディダス直営店や全国のアディダス スケートボーディング取扱店舗で販売するほか、3月30日から4月6日までCONFIRMEDアプリで抽選販売を受け付ける。

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西矢は2007年生まれ、大阪府松原市出身。オリンピックのスケートボード女子ストリートにおける初代金メダリストであり、日本人史上最年少の金メダリストでもある。

シグネチャーモデルは「テッキラ カップ（TEKKIRA CUP）」をベースに、大地と植物にインスパイアされたアースカラーを配色。スエードに2層構造のトゥキャップを配し、全体的な耐久性を強化したほか、多方向のアウトソールトレッドにアディダス独自のクッショニングシステム「Lightmotion ドロップイン」を組み合わせ、優れたクッション性とグリップ力を実現した。価格は1万6500円。

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