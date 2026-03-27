さぁいこう！！プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕し、２０２６年シーズンが始まる。２年連続Ｂクラスからの逆襲を期す広島は、球団では２２年以来の新人４選手が開幕１軍入り。球団史上初となる新人開幕１番起用が確実となっているドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は平常心を強調した。８年ぶりのリーグ制覇と４２年ぶりの日本一へ、新井カープは新顔を乗せて船出する。

２月のキャンプから突っ走ってきた。「練習試合から開幕しているイメージでずっとやっていた」と語る平川にとって、開幕戦の大舞台も１つの試合でしかないのかもしれない。新シーズン幕開けを目前に控えた心境は「平常心。緊張は全くない」。常に頼もしいドラ１がカープの“オープニングバッター”だ。

結果で、その座をつかみ取った。春季キャンプを１軍でスタートすると、２月１８日の練習試合・ロッテ戦（コザ）で右翼へ推定１２５メートル弾を左打席からかっ飛ばし、周囲の度肝を抜いた。その後も左右両打席でアピールを続け、オープン戦は打率・３２３、１本塁打６打点でフィニッシュ。２１安打は１２球団トップの数字だった。

昨年１２月には目の前の目標として「開幕１軍」を掲げていたが、最終的に開幕スタメンを勝ち取るまでになった。しかも球団史上初となる新人での開幕１番打者。周囲からの期待の高まりを感じつつも「（開幕戦は）全く分からない舞台。開幕戦だからどうとかは全くないです」と気負いはない。

１番は大学時代も務めてきた打順だ。その理想は「無死二塁の状況をつくる」こと。走攻守の三拍子そろった大型スイッチヒッターとして「安打で盗塁もあれば、長打もある。無死二塁をつくれるようにしたい」と腕をぶした。

ＮＰＢ史上初となる新人の開幕先頭打者本塁打への挑戦権も有しているが、「ホームランは狙わない方がいいのかなと思います」と笑顔。地に足をつけ、この日の全体練習では通常通りのメニューで汗を流し、打撃では鋭い打球を外野へ飛ばした。

平川の他にもドラフト２位・斉藤汰、同３位・勝田、同５位・赤木が開幕１軍入りした。新井監督は「これぐらいやってくれるだろうと、みんなに期待していたが、期待以上のものを出してくれた選手もいる」と新人たちを評価。「思い切って、やってくれたらいい」と背中を押した。

巻き返しを図る今年のカープで、昨季までの悔しさを知らない新人がどんな姿を見せてくれるのか−。「良い内容で終われたら」と平川は開幕戦に目を向けた。チーム浮沈の鍵を握る“新人カルテット”。おのおのの場所でニューウエーブを巻き起こす。

◆広島、開幕メンバー新人４人 開幕メンバーで新人４選手が登録されたのは最近では２０２２年の黒原、松本、中村健、末包。なお、この年の開幕戦で末包は「７番・右翼」でスタメン出場し４打数３安打１打点で猛打賞。