テレ朝お天気お姉さん26歳、白ニット姿で美スタイル全開！ 「美しすぎる」「天使発見」 デジタル写真集も昨年発売
お天気キャスターの今井春花が27日までにInstagramを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニット姿を披露。「ピラティスを始めました！ かなりの運動不足だからです 続いたらまた報告します 月曜日の衣装です」とつづった。ファンからは「美しすぎる」「天使発見」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニット姿を披露。「ピラティスを始めました！ かなりの運動不足だからです 続いたらまた報告します 月曜日の衣装です」とつづった。ファンからは「美しすぎる」「天使発見」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）