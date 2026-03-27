『リブート』“最終回ロングスポット”公開 「日曜まで待ち切れません！」と期待の声
俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Xが25日、最終回を目前にした“最終回ロングスポット”を公開した。
【動画】『リブート』“最終回ロングスポット”
3月29日の放送で最終回を迎える本作。先週の第9話では最終回の予告がほとんど流れなかったが、今回のロングスポットでは、合六（北村有起哉）の「子どもには手を出したくなかったんですけどねえ…」というセリフに重なり、早瀬陸の息子・拓海（矢崎滉）が縛られている姿や、陸の母・良子（原田美枝子）が何者かに蹴られる様子などが映し出されている。
この新たな映像に、視聴者からは「どうなってしまうのか日曜まで待ち切れません！」「早く観たい」「リアタイで見届けます」といった期待の声が続々と寄せられている。
引用：ドラマ『リブート』公式X（＠reboot_tbs）
【動画】『リブート』“最終回ロングスポット”
3月29日の放送で最終回を迎える本作。先週の第9話では最終回の予告がほとんど流れなかったが、今回のロングスポットでは、合六（北村有起哉）の「子どもには手を出したくなかったんですけどねえ…」というセリフに重なり、早瀬陸の息子・拓海（矢崎滉）が縛られている姿や、陸の母・良子（原田美枝子）が何者かに蹴られる様子などが映し出されている。
この新たな映像に、視聴者からは「どうなってしまうのか日曜まで待ち切れません！」「早く観たい」「リアタイで見届けます」といった期待の声が続々と寄せられている。
引用：ドラマ『リブート』公式X（＠reboot_tbs）