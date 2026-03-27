ドバイワールドカップデーは３月２８日、ＵＡＥ・ドバイのメイダン競馬場で行われる。坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作芳人厩舎＝は、スポーツ報知のコラム「Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ」特別版で、昨年３着に敗れたドバイ・ワールドＣ・Ｇ１にフォーエバーヤングとのタッグで挑む思いを現地から届けた。

今週末はいよいよドバイ・ワールドＣです。今年も、フォーエバーヤングとともに挑みます。

ドバイ・ワールドＣは中学生のときに現地で観戦して、明確に「このレースを勝ちたい」と感じたレース。昨年（３着）は発走前にイレギュラーな出来事がありましたが、やはりサウジＣで激走した影響か競馬で前向きさがなく、本来の走りができなかった印象です。今回勝てばサウジＣ、ブリーダーズＣクラシックに続き“世界ダート３冠”の完全制覇。１６年越しの夢に挑戦できる舞台ですし、去年のリベンジでもあります。

前走のサウジＣは理想的な調整ができました。ドバイに向けて少し余力を持たせたなかで、レース内容も良かったです。決して楽な形ではなかったですが、ブリーダーズＣクラシックのチャンピオンとして、堂々としたいいレースができました。

２５日の最終追い切りは感触を確かめる程度。去年は少しオーバーワークになったので、そうならないように軽めの追い切りにしました。一度使ったぶん中身は良くなっていると思いますし、順調にきています。６番枠は悪くないですが、並びは難しいところに入ったので、よく考えて乗りたいです。

ドバイでは毎日雨が降っていて、追い切りで使ったダートコースも重馬場のような感覚でした。毎年来ていますが、こんなに雨ばかりのドバイは初めて。当日も、例年とは違う状態になるはずです。中東情勢についても心配していただきますが、いつも通りのドバイで、危険を感じることなく過ごせています。

今回はドバイ・ワールドＣ以外でも２鞍に騎乗します。ドバイ・ターフのガイアフォースには２４日の追い切りで初めて乗りましたが、７歳でも本当に若々しく、走りに前向きさがありました。思っていたより跳びが大きかったので、ワンターンの広いコースは合うと思います。また、ドバイ・ゴールデンシャヒーンではアメリカンステージに騎乗します。勝つにはもうひと押しが欲しいですが、使ったぶん良くなっているはず。相手は強いですが、当然勝つつもりで頑張ります。

僕自身がやることは一緒ですし、馬を信じて、チームを信じて、自分がやるべきことをやるだけ。そうすれば結果はついてくると思います。日本では遅い時間ですが、応援よろしくお願いします！（ＪＲＡ騎手）