エンジンオイルのメンテナンスはクルマの寿命を左右する重要なポイント。

愛車を長持ちさせたいのなら、定期的な交換を心がけたいもの。

今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介しよう。

※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 1位

オートバックス 1位 カストロール GTX ウルトラクリーン

高い清浄性能でエンジン内部をクリーンに保つ定番モデル。

日常使いから長距離走行まで幅広く対応し、寒い時期でも安心して選びやすい一本だ。

イエローハット 1位 シェル ヒリックス シティ

街乗り中心の使用環境に適した人気モデル。

スムーズな回転フィールと扱いやすさが魅力で、日常の足としてクルマを使うユーザーから支持されている。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 2位

オートバックス 2位 カストロール マグナテック

エンジン始動時の保護性能に定評のあるロングセラー。

短距離移動が多い冬場でも安心感があり、通勤・買い物メインのユーザーから人気が高い。

イエローハット 2位 カストロール マグナテック

オートバックスと同様に上位へランクイン。

季節を問わず使いやすいバランス型のエンジンオイルとして、安定した支持を集めている。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 3位

オートバックス 3位 モリグリーン

コストパフォーマンスを重視するユーザーから根強い人気を持つ定番オイル。

気軽に交換しやすい価格帯も魅力で、実用性重視派に選ばれている。

イエローハット 3位 カストロール エッジ

高負荷時でも安定した油膜を維持しやすい高性能モデル。

走りを重視するユーザーや、高速道路を使う機会が多いドライバーから支持されている。

オートバックス 4位～10位

4位：カストロール エッジ

5位：オートバックス バンテージ スピリット

6位：アクトプラス アクトプラス

7位：モービル Mobil 1

8位：シェル ヒリックス シティ

9位：BP バービス ディーゼル

10位：クエーカーステート エンハンスト

イエローハット 4位～10位

4位：ルート産業 モリドライブ リファイン プラス

5位：イエローハット モーターオイル SL

6位：イエローハット マグマックス ディーゼル ライト

7位：イエローハット マグマックス GPL プレミアム

8位：シェル ヒリックス ウルトラ ユーロ

9位：ルート産業 モリドライブ アクトプラス

10位：BP バービス ディーゼル

まとめ

2026年1月のエンジンオイルランキングでは、

カストロール、シェルといった定番ブランドが引き続き強さを見せる結果となった。

とくに、

カストロール マグナテック カストロール エッジ シェル ヒリックス シティ

といったモデルは、店舗をまたいで上位に入っており、冬場でも安心して使える定番として選ばれていることが分かる。

一方で、PBオイルやコスト重視のモデルも安定して売れており、

価格と性能のバランスを見ながら選ぶユーザーが多いのも特徴だ。