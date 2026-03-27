2025年4月、アメリカで公開された1本の韓国アニメーション映画が、米映画界で大きな話題を呼んだ。映画の名は『キング・オブ・キングス』。英国の文豪チャールズ・ディケンズの「The Life of Our Load（私たちの主の生涯）」を原案とする本作では、ディケンズが息子ウォルターに、「王の王」の物語を語り聞かせるという形で物語が進んでいく。

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その人物はイエス・キリスト。なぜ韓国でキリストの生涯を描いたアニメーションが生まれ、それが世界的な話題を呼ぶことになったのか。“韓国VFX界のパイオニア”と称され、本作の構想から完成まで10年を費やしたというチャン・ソンホ監督に、今回お話をうかがった。（通訳：延智美）

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チャン・ソンホ監督

「韓国のキリスト教映画」がアメリカを席巻した理由

――『キング・オブ・キングス』は韓国で作られたアニメーションですが、イエス・キリストの生涯を描き、セリフはすべて英語です。また、ピクサーのアニメーションをも思わせるきめ細やかな画面も印象的で、いい意味で「韓国映画」らしからぬ印象を受けました。

チャン・ソンホ 『キング・オブ・キングス』はアメリカの資本ではなく、韓国の資本で作られたということに大きな意味があります。一度アメリカから投資のオファーも受けたのですが、悩んだ末にそれを辞退する選択をしました。

というのは、アメリカの資本が入ると、作品の編集に干渉されてしまうからです。それは私が志向する作品とのずれが生じる原因にもなるので、韓国の資本のみで作品をつくることを決めました。

一方で、ハリウッドにも負けないような技術を駆使した作品をつくるには、莫大な予算が必要でした。そのために、私たちは当初からハリウッド市場を第一のターゲットに据えていました。正直に言えば、今回「イエス・キリスト」を題材として選んだのは、コンテンツとしてのキリスト教がアメリカでは強かったこともあります。キリストを題材にした作品で、投資したお金を取り戻せずに終わる可能性はそこまで高くはないだろう、と考えました。

――結果的に『キング・オブ・キングス』はアメリカで大ヒットを記録し、韓国映画としては『パラサイト 半地下の家族』（2020、ポン・ジュノ）を上回る、韓国映画歴代興収第1位を記録しました。

チャン・ソンホ そうですね。その点はまずほっとしたのですが、それ以上に嬉しかったのは、アメリカの観客の方に高評価をいただいたことです。アメリカには観客の満足度を調査する「シネマスコア」がありますが、ここで『キング・オブ・キングス』は「A+」という最高のレーティングを記録しました。この調査は1978年から50年近くにわたって続いていますが、「A+」を記録した作品は128本のみで、私たちの作品がそのひとつに選ばれたことは、とても嬉しく思いました。

――興行的な目くばせも大きかったとのことですが、その反面、『キング・オブ・キングス』ではキリストの生涯が丹念に追われ、キリスト自身も、慈愛に満ちたとても魅力的な人物として描かれています。キリストへの大きなリスペクトが感じられますが、チャン監督自身は「イエス・キリスト」に対してもともとどのような興味がおありだったのでしょうか。

チャン・ソンホ 私自身は、幼少期から教会に通っているクリスチャンではあります。学問として学びはじめたのは大学に入ってからですが、キリストは私にとってはごく身近な存在ではありました。なお、韓国ではキリスト教は一般に根付いているので、私のような人は珍しくはありません。

それだけに、作品をつくるにあたっては、そのような「身近さ」を多くの人に感じてほしいという思いはありました。

親子とともに学ぶ「キリストの生涯」

――ディケンズとウォルターの親子は物語の狂言回しとして、その誕生から最後まで、キリストの生涯に随伴します。とくにウォルターの、キリストへの新たな示唆を得ることで上げる感嘆の声は印象的で、これは観客を少年に同化させて、キリストのことを一緒に学んでいくという狙いかなと思いました。

チャン・ソンホ 私の意図を正確にくみ取っていただけたと思います。先ほどの「身近さ」を感じてほしいという話ともつながりますが、本作は、クリスチャンの方に楽しんでいただくだけではなく、そもそもキリストを知らない人にも届くように意識していました。そのために、ウォルターの役割は重要でした。

また、彼は物語を通して、キリストを自身の血肉とし、まわりの子どもたちにもその物語を伝えたいと考えるようになります。それが信仰にまで至る必要はありませんが、観客にもウォルターと同様に、キリストの生涯から何かを受け取ってほしいと思っていました。

――ディケンズとウォルターの親子は完全な“黒子”ではなく、キリストに食事を与えたりもします。いわば過去への干渉が生まれているようにも見えるのですが、これはどういう意図があったのでしょうか。

チャン・ソンホ キリストは、私たちを超越した存在です。そのような存在であれば、人間の考える「時間」とは、異なった「時間」を生きているはずだと考えました。教科書などでは「歴史上の人物」として扱われているかもしれませんが、いまもキリストは私たちのそばにいると思います。また、『キング・オブ・キングス』においては、登場するキリストは、あくまでもディケンズとウォルターの対話の中の存在ですが、その中にもキリストの“現在性”というものはあると考えました。

作品をよく見ていただければわかるのですが、映画ではディケンズやウォルターは、キリスト以外の、その時代を生きた人たちとの意思の疎通はなしえていません。あくまでもキリストとのみ、結びつきが生まれています。

――ディケンズを登場させたのは、キリスト教の「伝え手」への敬意もあると感じました。ディケンズは朗読を通して、キリスト教を多くの人たちに伝えましたし、本作を通して、キリスト教が現在の私たちにまで届くに至ったのは、さまざまな人たちの尽力が根底にあることを実感しました。

チャン・ソンホ おっしゃるように、キリスト教が全世界に伝わっていった過程においては、多くの信者たちの献身的な努力、また犠牲がありました。近年の『沈黙 -サイレンス-』（2016、マーティン・スコセッシ）では、江戸時代の日本で弾圧がいかに厳しかったかを学びましたし、そうしたことへの思いは、頭から離れることはありません。私が『キング・オブ・キングス』を、命の危険にさらされることなく作ることができたのも、先人たちの功績によるものですし、彼らへの敬意は確かにあります。

「神を描くこと」への思い

――『キング・オブ・キングス』では、水の上を歩く、盲人の視力を回復させるといったさまざまな奇跡や、ユダの裏切りをはじめとしたキリストの生涯で重要とされるさまざまなできごとが描かれます。逆に映画の中であえて触れなかった重要なポイントはありますか。個人的には、キリストの母マリアが夫であるヨセフと肉体関係がないままキリストを宿した、いわゆる「マリアの処女懐胎」が描かれなかったことが気になりました。

チャン・ソンホ 聖書においては、キリストに関する描写は多くが比喩的で、観念的なものです。かつ、そうした描写を深く味わうためには、キリスト教に通暁した立場での、高度な解釈が求められます。ただ、先ほども申し上げたように、私はキリストを知らない、聖書を読んだことのない人にも楽しんでもらいたかったので、キリストのエピソードの中でも有名な、かつ受け取りやすいものを中心に選びました。

マリアの処女懐胎もそうですが、『キング・オブ・キングス』の中で触れなかったもっとも大きなものは、「三位一体」の教理でしょうか。キリスト教において中心となる教理ですが、それだけに、映画の中で踏み込んで描くのはとても困難なので、映画においては外す選択をしました。

そうした意味では、『キング・オブ・キングス』はイエスの誕生から復活までを見せてはいるものの、信仰的には完璧な作品とは言えないでしょう。しかし、私は代わりに、「キリストが私たちの代わりに犠牲になったこと」「キリストが人間を愛し続けていたこと」「キリストそのものが愛であり、神であること」を伝えることに尽力しましたし、それは成功したと言えるのではないかと思っています。

――イエス・キリストは「絶対的な存在」というイメージが強いですが、そのような存在を映画で描くことについては、リスクも少なくはないと思います。キリスト教映画の歴史を振り返れば、たとえば『最後の誘惑』（1989、マーティン・スコセッシ）は、キリストを悩める人間として描き、またユダの裏切りに新たな解釈を加えたことで、キリスト教の関連団体からさまざまな抗議の声があがりました。韓国では、キリストや彼のような巨大な存在を描くことについて、タブー視や抵抗のようなものはありますか。

チャン・ソンホ 韓国の「キリスト教社会」も、保守的な面はあります。そのため、『キング・オブ・キングス』に対して批判的な言及をしたクリスチャンの方もいました。ただ、多くの方は友好的で、本作についても好意的な評価をしてくれました。

韓国では、映画を作る際に題材そのものに対して干渉されることはあまりなく、また、「この題材はやめよう」など、作り手が自己検閲に走るようなこともまず聞きません。そうした意味ではとても自由な空気が担保されており、韓国のコンテンツが近年世界で注目されているのは、ひとつはこの点に理由があるのではないかと思います。

世俗的な欲望から生まれた「キリストの恩恵」

――『キング・オブ・キングス』を作られたのち、チャン監督のキリスト像はどのように変わられましたか。

チャン・ソンホ 最初に申し上げたように、「イエス・キリスト」の映画を作ることには、ビジネスとしての戦略がまずありました。しかし、映画として描く上では、「イエス・キリスト」について改めて深く考える必要がありましたし、映画を通してキリストと向き合う中で、私自身の信仰もさらに深まったように感じます。

奇妙な言い方にはなりますが、映画の出発点において、自分が世俗的な欲望に動かされていたとすれば、この映画が完成することで、むしろ私の中では、その世俗的な欲望との距離が生まれたように思います。そのおかげで、私の心はずいぶん軽くなったように思いますし、これは間違いなく、キリストが与えてくれた恩恵であると思います。

『キング・オブ・キングス』

製作・監督・編集：チャン・ソンホ／声の出演：ケネス・ブラナー、ユマ・サーマン、ローマン・グリフィン・デイヴィス、オスカー・アイザック、ピアース・ブロスナン、フォレスト・ウィテカー、ベン・キングスレー／2025年／韓国・アメリカ／104分／配給：ハーク／©2025 MOFAC Animation Studios LLC.／公開中

（若林 良／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）