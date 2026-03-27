2025年9月に始まったNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、淡い色合いで照明にこだわった映像であったり、川島小鳥の写真によるオープニング、主題歌と内容とのリンク、登場人物のなにげない会話劇、ときにコントのような時間などが、これまでにない“朝ドラ”として話題になっている。

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ヒロインは、小泉八雲の妻・セツをモデルにした松野トキ。松江の武士の家に生まれたが、明治維新の混乱の中、父の司之介の作った借金のために学校にもいけず、働いて借金を家族と共に返す日々を送っていた。一度は武士の夫・銀二郎と結婚するも離婚。その後、英語教師として松江にやってきたレフカダ・ヘブンの家の女中となり、そしてやがて2人の間に愛情が生まれ、彼の妻となるという物語だ。



郄石あかり ©時事通信社

心中を雄弁に語るヒロイン・郄石あかりの演技

このドラマ、脚本のふじきみつ彦は「何も起こらない」作品だと語っているが、ストーリーだけを追うと、トキの人生はかなり波乱万丈だ。波乱万丈だからこそ、登場人物の心の中に起こった変化を繊細にとらえるような物語にもなっている。

そんな中でも、やはりヒロインの演技がその心の中の出来事を雄弁に語っているところが大きい。

トキは、幼い頃に父の作った借金のために、働いてきて、自分のやりたいことをどこかに置いてきた人物。それは、彼女の親友であるおサワのように、自分で勉強して正規の教師になろうとするようなキャラクターとは一線を画す。だから、なかなか自分の力で長屋から出られないおサワと比べて、ヘブンとの結婚で長屋を出られたトキは“シンデレラ”と評されるシーンすらある。

ただ、シンデレラになるのは楽なことではない。当初、ヘブンの家の女中の候補にトキの名前が挙げられたとき、周囲で彼の身の回りの世話をしている錦織をはじめ誰もが、女中というのは、身の回りの世話に加えて、彼の夜の相手もするものと考えていた。当初はそんなことには応じられないと考えていたトキだが、自分の生みの母親である雨清水タエ（北川景子）が、元は高貴な武家の生まれであるのに、今では物乞いをしている姿を見て、女中になることを決意する。

トキはいつも優しい「嘘」をまとって生きている

そのとき、トキの父・司之介や母のフミ、祖父の勘右衛門は、そんなトキの決意を知らず、いつものように食事を共にし、たまたまくしゃみが伝染していき、その偶然に無邪気にはしゃぐ。いつもなら、こんなとき、トキにもくしゃみが伝染するのかもしれないが、トキはそれを見て、無理をして高笑いをする。この家族の中でひとり、心を殺して大人になろうと決意している心の変化が見て取れて、胸がぎゅっとなってしまった。明日から自分は女中として、異国から来た男性の“昼と夜の世話”をしないといけない。それは家族には絶対に言うことはできない。だからこそ、何もなかったように、家族と一緒に無理して笑うのである。

このシーンについて、実際に郄石あかりさんにインタビューをした際、彼女は「最後に家族としじみ汁を飲むんだと思いながら演じてくださいと言われました。もちろん、その後も家族で過ごす時間はあるんですけど、それ以降の自分はそれまでの自分とは違うから、この楽しい空気をひとつも取りこぼさないようにしたいと考えて、トキもわざと高笑いをしてしまうというシーンになっています」と語っている（※1）。

このように、トキはいつも「嘘」をまとって生きているようなところがある。このドラマの中での「嘘」はいつでも、優しさなのである。その優しい嘘、つまり優しさゆえの建て前に気付いていくことが、ヘブンが日本を知ることになっていくという物語でもある。考えてみれば、彼が関心を持って執筆する「怪談」も、誰かの身に起こった悲しい出来事を、嘘を交えて広く伝承するという性質があるといえる。

ただ、この物語が「嘘」のやさしさを描いているからこそ、トキが感じたものを、嘘偽りなく溢れさせたときに、視聴者は心をより動かされることになる。そして、その中でも、女中として“昼と夜の世話”をすることを嫌がっていたおトキと、彼女のことをなんとも思っていなかったヘブンが、次第に惹かれあっていく過程には嘘がない。

郄石あかりの俳優としての凄みを感じさせるシーン

2人の間に特別な感情が生まれていったきっかけの一つにはもちろん「怪談」がある。ヘブンが金縛りに悩まされていた時に、お祓いで訪れた寺の住職から「水あめを買う女」の怪談を聞かされたことが発端だ。そして、もっともっと怪談が聞きたいというヘブンに、トキが「鳥取の布団」という怪談を語って聞かせる。

このシーンは、『ばけばけ』の中でも、もっとも重要なシーンなのではないだろうか。トキが母からもらった怪談の本を取り出し、それを読んできかせようとするのだが、ヘブンは本を読むのではなく、「ただあなたの話、あなたの考え、あなたの言葉、でなければいけません」と求めるのだった。この言葉にすごくロマンチックなものを感じたのは自分だけだろうか。人々に伝承された怪談をただ聞かせてほしいのではなく、「あなたの言葉で語ってほしい」ということは、すなわち、あなたの思っていることを知りたい、あなたを知りたいという意味でもあるからだ。

普段は怪談オタクという感じで、ちょっと挙動不審で、照れ屋で自分の気持ちをごまかしたようにいつもけらけらと子供のように笑っているおトキが、この瞬間に、目の色も表情も変わり、一本の蝋燭を前にして、すっと怪談の世界に入り込む……。その呼吸にはヘブンでなくとも魅せられてしまう。このシーンは、トキが持つ計り知れない可能性と、同時に郄石あかりの俳優としての凄みを感じさせるシーンになっているのだった。物語の登場人物に憑依していて、その世界に入り込む独特の気持ちよさみたいなものがこちらにも伝わってきて、ずっと聞いていたいような、そんな感覚になるのだ。

ちなみに、『ばけばけ』の制作統括の橋爪國臣氏にインタビューしたとき、オーディションでは、この蝋燭を持ってきてトキがヘブンに怪談を語りかけるシーンをヒロインの候補者たちは演じたのだという。そのときのことを橋爪氏は、「他愛のないことをしゃべってるだけなのに、出来上がったドラマさながらの空気がオーディションの段階ですでに出ていた。このシーンは、ヘブンとトキが通じ合った瞬間でもあるんですけれど、距離感の変化を、郄石さんの芝居で一番感じました。それは僕だけでなくて、そのとき見ていた全員が感じたんです」と語っているのだが、納得のエピソードだ（※2）。

このときのヘブンは日本語をまだそこまでわかっていない。それでも、トキの感覚で語る怪談には、言葉を超えて感じるものがあったのだろう。それがふたりの「恋」につながるのは、至極まっとうなことだと感じる。しかも、この後、トキが怪談を語れば語るほど、ヘブンの日本滞在記が完成に近づき、ヘブンが日本を去ることになってしまう。なんという恋の障壁だろうか！

「好き」と言葉にしない『ばけばけ』の恋愛描写

ほどなくして、トキの元にかつての夫の銀二郎と、ヘブンの同僚であるイライザが同時に松江にやってくる。銀二郎にはトキと東京でやり直したい気持ちを伝えるのだが、その直後、トキはヘブン、イライザと宿で出くわし、帰り道にヘブンとなにげない、本当になんでもない会話をした後、橋のふもとで別れたときに、急に感情がこみあげてきて涙が溢れ出てきてしまうのだ。

そのときのいろんな感情を語る表情を何度か見ていたら、やっぱりこちらまで泣けて来てしまった。その姿を旅館から見ている銀二郎は全てを悟ってしまう。これも、トキのことを思っているからこそ気付くのだろう。

脚本のふじき氏にインタビューした際、彼は「あんまり恋愛めいた告白をしたり、『好き』とセリフで言ったりしないんです。ただふたりが毎日、生活をともにし、会っていたら、心を通わせる一瞬があったというだけで、僕自身には『恋愛を書くぞ』という気持ちはまったくなかったんですよね」と語っているが、実は恋愛も、このような姿勢で書くほうが、伝わるものが多いのかもしれない（※3）。

多くの恋愛ものの映像作品は、愛情を2人の間の距離の変化を視覚で見せるものが多い。かつては「壁ドン」のような目に見える型で伝えるものもあった。それは、ある一瞬で、すっかり世界が変わるその点を書いているにすぎないこともある。むしろ、型を使わずに感情の変化をゆっくりと追って、その変化を表情で見せてくれるもののほうが、ドラマを追っているものには、伝わるものが多い。それが簡単ではないからこそ苦労するのだろうが……。

トキが「わたしの言葉」を見つける最終回

そして、いよいよ最終回を迎えた『ばけばけ』だが、ここにきて急にトキが自分のことを「書く」展開を迎えている。かつて、ヘブンはトキから怪談を語ってもらうときに、「ただあなたの話、あなたの考え、あなたの言葉、でなければいけません」と言ったが、トキが書くことで、ヘブン（八雲）との人生がやっとトキ自身の「わたしの話、わたしの考え、わたしの言葉」で語られることになる。

彼女が語ることで、ヘブンの愛情に応えていることにもなるし、そして別に意図しているわけではないだろうが、それまで「自分なんてなにもない（トキの場合は『学がない』だが）」と思っていた女性が、自分の言葉で語るということは、フェミニズムでもあるのだ。

参照

※1『GALAC』2026年3月号（KADOKAWA）

※2 https://www.cinra.net/article/202603-hashizumebkbk2_ienkmkt

※3 https://www.cinra.net/article/202602-fujikimitsuhikobkbk_ienkmkt

（西森 路代）