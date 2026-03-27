大成建設で16年もの長きにわたって社長、会長を務めてきた山内隆司。“大成建設の天皇”と呼ばれた山内氏が、ジャーナリスト・森功氏の取材に、安倍政権時代の秘話を明かした。（敬称略）

【画像】米軍基地の建設現場（沖縄県名護市辺野古）の周辺海域に集まる抗議船

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政府専用機の乗り心地は？

山内は第二次安倍政権時代の「地球儀を俯瞰する外交」に寄り添い、ビジネスを展開してきた。



前大成建設会長の山内隆司氏（右）は、安倍晋三首相（当時）と世界を飛び回ってきた（山内氏提供）

――財界のお歴々が政府専用機に乗り込んで同行したと評判になったが、どんな様子だったか。

「安倍（晋三）さんの外遊には何度もご一緒したけれど、政府専用機に乗ったのはごくわずかです。今の新しい政府専用機には乗っていません。前の政府専用機はジャンボで、最前部が総理大臣や皇族の使う貴賓室になっていました。私も興味があるので『後学のために見せてください』と事務方にお願いしたら、断られました。やはり機密があるのでしょうね。

後方は随行員室と一般客室にわかれていて、報道陣なんかはいわゆる一般客室のエコノミーでした。あの頃は随行員がやたら多かったので、年齢の高い順に随行員室に割り振られ、あぶれた人はエコノミー。私は年齢がいっていたから、随行員室に座らせてくれました。いわゆるビジネスシートです。けれど、機体が古いからフルフラットにならない。リクライニング機能はあるものの、さほど快適じゃありません」

政府専用機は航空自衛隊の千歳基地が管理、運用している。自衛隊員が操縦士や客室乗務員を務め、機内食も千歳基地がケータリングしている。1992年に米国製のボーイング747-400二機が導入され、2019年からはボーイング777-300ERに機体が変更され、現在にいたっている。山内の乗った政府専用機は、ジャンボと呼ばれるおよそ500人乗りの大型機だ。が、日頃、大企業の経営者の使う民間機のビジネスクラスやファーストクラスに比べると、乗り心地はあまりよくないようだ。

――安倍の外遊でほとんど政府専用機に同乗しなかったのはそのせいもあるのか。

「実のところ政府専用機はそれほどありがたみがありません。無料でもないし、むしろ高くつきます。有事の備えとして必ず二機で飛びます。一機は空で、燃料を含めた運航コストが2倍近くかかる。その分をわれわれ随行員たちが負担しなければならないので、民間のファーストクラスより運賃が高くなるのです。初めの頃のミャンマー行きなどは物珍しくて乗りましたけれど、途中から断りました。みな私と同じようなスタンスで、ブラジルのリオ五輪に行った（2016年）ときの民間機は、日本の財界人だらけでした。

エジプトからシリア、ヨルダンと歴訪したときは、欧米系の民間機だと危ない。どこにするか、社内で検討してエミレーツ航空にしました。中東ドバイのエミレーツはイスラムの仲間だから撃ち落とされる心配はないだろうと……。おまけに機体が新しくてサービス抜群、エミレーツのファーストクラスは完全に個室になるので、非常に快適でした。機内で清水建設の宮本（洋一会長）さんともいっしょになり、みな考えることは同じなんだなと思いましたね」

ときの政権の肝煎り政策とはいえ、民間企業にとってビジネスにならなければ、そこに乗らない判断もあるだろう。

辺野古への極秘訪問

――総事業費数兆円とされ、なかなか進まない沖縄の辺野古基地建設も大成建設が担っているが。

「菅（義偉）さんから官邸に呼び出され、私一人では対応しきれないから、土木畑の台（和彦元副社長）君を連れて官邸を訪ねました。『もっと早くやれ』と指示されました。ただ、そう簡単ではありません。そこでまずは現地視察をすることにしました。一種のアリバイ作りのようなものだといえばいいのでしょうか。頼まれたこちら側が東京でじっとしてたら、政府も不満だろうし、そこまで言われたら、何か行動を起こさなければなりません。だからとりあえず現地で地元の反対デモ隊の様子を見に行こうとなったのです。

実際、現地は相当に神経過敏になっていました。そこへ大成の山内が来るとなれば大変な騒ぎになるので内密で行きましたが、官邸に辺野古へ行くと伝えることが大事なんです。あの頃はまだ軟弱地盤問題も持ち上がっていない段階でしたけれど、本音をいえば、ここに基地をつくるのがいいのかどうか、わかりませんでした。ただし、いったん引き受けた以上、やる方法を考えざるをえません。なにしろ官邸では『金はいくらでも出すから、早くやれ』というんだからね」

※約1万1500字の全文では、不祥事が起きても機能しない社外取締役について山内隆司氏が問題提起しています。

全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（森功「いるだけムダな社外取締役の罪と罰」）。

（森 功／文藝春秋 2026年4月号）