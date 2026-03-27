〈「普通の車として使いたかったのに、夫が勝手に…」結婚前は免許すらなかった1児の母、“保育園の送迎車が改造車”になった“意外な経緯”〉から続く

地を這うフォルムの改造車に乗り、気高くアクセルを踏み込む女性たちがいる。「異端扱い」もなんのその、愛車に並々ならぬ情熱を捧げる彼女たちの素顔に迫る！

【画像】「女の子の友達は少なかった」幼少期から“カクカクした高級車”にゾッコンで…自身と同い年の“初代シーマ”に乗る女性と愛車を写真で一気に見る

今回は、初代シーマに乗る「あやみん」さんをご紹介。



自身と同い年のシーマに乗る「あやみん」さん

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「両親が憧れた車」を自分だけの形に

幼い頃に父がY31のグロリアに乗っていて、それが家族みんなのお気に入りだったんですよね。乗り心地もいいし、くつろげるし、見た目もカクカクしていてカッコいいし。なので当時から、私も「将来はこういう角ばった車に乗りたいな」と思っていたんです。

気づけばそれ以来、ずっと車のことばかり考えていましたね。中学や高校では「将来はあれに乗って、こういう風に弄って……」みたいに想像して（笑）。なので自然と男子と話すことが多くて、女の子の友達は少なかったように思います。

実際に免許を取ってからは、まず生活の足としてワゴンRを買って、それから15マジェスタを増車して。最初から弄ってある車両で、形がほんとに好きだったんですよ。

ただ一方で、「今度はノーマルから自分の手で弄りたい」という気持ちもあって。それで6年前、たまたま友人がこのシーマをフルノーマルの状態で手放すと聞いたんですね。彼は「知らない人の手に渡るより、お前みたいな車好きに乗ってほしい」と、私に託してくれたんです。

ただ正直いうと、もともとこの型のシーマはそこまで好みの形ではなくて……。ボディも真四角というよりは、フロントやリア周りで絞り込んでいる部分も多いですし。でも友人の熱量もあったし、そもそも希少な車で、「形はある程度自分好みに変えられるしな」と。

やっぱり乗りはじめてからは、希少なぶんパーツもないので、弄っていくのはかなり大変でしたね。お世話になっているショップに色々相談しながら、他車種のパーツを流用・加工したり、ボディはワンオフで作ってもらったり。でもそうやって弄っていくうちに、どんどん愛着も増していきました。

実はこの車、過去に私の両親が憧れていた車らしいんですよ。私が生まれる前にこのシーマが出て、一目惚れしたらしいのですが、やはり高くて手が出せず、かわりに買ったのがグロリアだったと。

だから私がこのシーマを買ったとき、両親は「これ、欲しかったやつだ！」って。今でもたまに、イベントにも来てくれるんですよね。

そうやって、色んな巡り合わせがあって乗っている車なので……。これからも、できるかぎりこのシーマに乗りつづけたいですね。

（鹿間 羊市）