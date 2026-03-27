◆「耳の痛い忠告」を無視する孤独なトップと、補佐役を生かす名君の決定的な違い

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

ニコライ2世は協調派よりもタカ派を採用して敗北

ニコライ2世（1868〜1918年）は、ロシア帝国の最後の皇帝。祖父のアレクサンドル2世が改革を進めるなかで暗殺された後、父アレクサンドル3世が皇帝に即位すると、ニコライは皇太子となった。皇太子時代には日本を訪問したが、滋賀県大津で暗殺未遂事件（大津事件）に遭遇。皇帝として即位後、中国東北部（満州）から朝鮮半島への勢力拡大を目指した。この方針が日本との対立を招き、日露戦争（1904〜1905年）が勃発。当初はロシアが有利と見られていたものの、国内の革命運動などの影響で勝利を収めることができなかった。1914年、第一次世界大戦が勃発すると、ロシアはイギリスやフランスと連合国を結成して参戦したが、ドイツに対する敗北が相次いだ。戦争の長期化と国内の困窮は国民の不満を高め、1917年にロシア革命が起こる。ニコライ2世は皇帝の座を追われ、退位を余儀なくされた。退位後は家族とともに幽閉生活を送るが、反革命勢力に奪還されることを恐れた革命勢力により、1918年に皇后、子どもたち、従者とともに銃殺された。ソビエト連邦崩壊後、ニコライ2世の名誉回復が進み、ロシア正教会によって聖人に列せられた。

協調派ウィッテの忠告と、対日タカ派の台頭

日露戦争の開戦前夜、朝鮮半島と満州を巡って、ロシアと日本の間では緊張が高まっていました。

当時のロシアの大蔵大臣であったウィッテは、日本がすでに近代化に成功した国家であることを冷静に分析し、軍事衝突は避けるべきだと主張していました。すなわち、平和的な外交交渉によって問題を解決すべきだと考えていたのです。

しかし、皇帝ニコライ2世はその意見に耳を貸さず、対日強硬派を次々と要職に登用します。その象徴ともいえるのが、対日タカ派の一人であったアレクセーエフの任命でした。ニコライ2世は彼を、日本に対する極東地域の責任者に据えたのです。

アレクセーエフには、極東地域の行政権だけでなく、同地域における陸海軍の指揮権、さらには極東領土に関する隣国との外交関係までもが委ねられました。この極端な人事は、結果として日本との緊張関係を一層高めることになりました。

ウィッテの失脚と、日露戦争への突入

この人事とほぼ同じタイミングで、ニコライ2世は対日協調論者であったウィッテを大蔵大臣から解任します。この解任により、ウィッテは政府内での発言力を完全に失ってしまいました。また、ウィッテを窓口として日露関係の緊張緩和を図ろうとしていた日本政府にとっても、この出来事は大きな衝撃でした。

こうしてロシア政府内からは戦争回避の声が消え去り、日露関係の緊張は極限まで高まります。そして1904年、ついに両国は日露戦争へと突入していきました。

想定外の連戦連敗と、ロシア国内の混乱

開戦当初は「圧倒的な国力を誇るロシアが勝つだろう」と目されていました。しかし、戦局は次第にロシアにとって不利に傾いていきます。

●1905年 奉天会戦：ロシア陸軍が日本軍に敗北

●同年 日本海海戦：世界最強とうたわれたバルチック艦隊が壊滅

さらに、かねてより帝政に対する不満が民衆の間で蓄積していたこともあり、戦争のさなかに「血の日曜日事件」をはじめとするロシア第一革命（1905年）が発生します。これにより、社会的な混乱はさらに拡大していきました。

冷静な判断力を持つウィッテを遠ざけ、政治的なバランスを失ったことのツケが、一気に噴き出した結果といえるでしょう。

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