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家中どこでも安定したネット環境へ♪ストレスフリーな【Amazon】メッシュWi-FiをAmazonでチェック！
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※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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eero 6+の最大wifi範囲は、1ユニットで140平方メートル。約75台のデバイスとの同時接続もサポート。
eeroのTrueMeshテクノロジーは、ネットワーク上のトラフィックを能動的に調整し、各接続デバイスを、都度最適なネットワーク経路に誘導。ネットワークの切断を減らし、ご自宅全体でシームレスなwifi環境を実現。
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eeroアプリのガイドに従えば、簡単にセットアップが完了。好きな場所から、簡単にご家庭のネットワークを管理。
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