「サッカーってこんなに深いんや」堂安律が迎える“進化の時” 監督交代でスタメン確約もなくなった日々で得る充実感【現地発】
ブラジルに0−2から逆転した力を英メディアも警戒している(C)Getty Images
システムも、起用法も、試合運びも、ガラッと変わったチーム
日本代表MF堂安律は、フランクフルトで新しい戦いに挑んでいる。
昨夏の加入当初は、本職となる右サイドの攻撃的なポジションで起用され、ゴールやアシストを記録。堂安1人の働きで勝点を獲得した試合もあった。だが、チームは不振から抜け出せないまま、低空飛行が続いた。
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そして、今年1月にディノ・トップメラー監督が解任。ほどなくしてチームに新たに招かれたのが、スペイン人指揮官のアルベルト・リエラだった。
就任時に「チームに新しい構築をもたらす」と発言していたリエラは、言葉通りにシステムも、起用法も、試合運びも、ガラッと変えた。レギュラー争いもシャッフルされ、選手それぞれが必死にアピールを繰り返している。無論、地位を確立していた堂安も例外ではなく、スタメンを外れるだけでなく、中央寄りのインサイドハーフで起用されたりと、様々な変化の中に身を投じている。
そんなリエラ体制下のフランクフルトにおいて、ひとつの特徴的な現象が起きている。途中出場選手の活躍、いわゆる“ジョーカー”のゴールが増えているのだ。この流れについてスポーツディレクター（SD）を務めるマルクス・クレシェは「ベンチの選手が試合に影響を与えていることが重要」と語り、選手層の厚みを強調している。
かくいうリエラも、これを偶然ではなく、戦略上の成果として説明している。43歳のスペイン人指揮官は「60分で土台を作り、残り30分でトロフィーを手にする」という表現を用いて、60分間で相手を消耗させ、終盤にフレッシュな選手を送り込むことで試合を刈り取るのが狙いなのだ、と。
明確な役割分担で試合をものにし、スタメンで出る選手と、途中からピッチに立つ選手が異なる価値を持つ構造で、強度の高いリーグを効果的に戦おうとしている。その狙いはよくわかる。
ただ、そうした説明があったがために、各選手の立ち位置が明確化され、それがメディアによって新たな議論の火種ともなった。2試合もスタメンから外れた堂安や、27節のマインツ戦でメンバーから外れた元ドイツ代表FWマリオ・ゲッツェへの評価、そしてチーム内での立ち位置について、地元メディアが取り上げないわけがない。
昨年8月にフランクフルトは、およそ2100万ユーロ（約37億8000万円）を超える移籍金を投じて堂安を獲得した。これはクラブ史においても屈指の大型補強であり、彼に託された役割は明確だった。攻撃の中心として試合を動かす主軸としての役割だ。
「スカッドが厚い以上、誰かがベンチに座ることはある」
そう語るのはクレシェSD。堂安が“それ”にあたることもある、というロジックは理解ができる。だが同時に、投資額と期待値を考えれば、彼が置かれた状況が最適解でないのも明らかだ。
堂安がベンチに座った分、他の選手が彼以上の働きをしているのであれば、リエラ監督の狙いも納得がいく。ただ、CFを本職とするアルノー・カリムエンドが、「ウィングにはスピードがある選手が必須」という理論の下、右ワイドで起用された結果、持ち味がどんどん失われていくのではもったいない。
堂安もリエラの持つ豊富なサッカー観に唸っている(C)Getty Images
「監督のアイデアはインタビューで語りきれないほどある」
では、堂安自身は現状をどう捉えているのか。「監督のアイデアはインタビューで語りきれないほどある」と唸るほど、豊富なものがある点は素晴らしい。リエラの戦術的な奥行きに刺激を受けている様子だ。
「僕自身スペイン人の監督が初めてなんで、『すごいな』と思いながら。ミーティングとかもすごい興味のある話ばっかしで。サッカーってこんなに深いんやっていうのを、この年齢になって改めて感じさせられるという感じはあります」
27歳の堂安にとっても、新たな学びの場となっているのは間違いない。ただ、監督のアイデアにひたすら選手が合わせることが必ずしも正解ではない。考えすぎてプレースピードや精度が落ちてしまうのはサッカーの常。逆に選手の良さを引き出すことでチームの躍動感が一気にアップする、というのもよく聞く話。そのバランスがフランクフルトでは、まだ手探り状態といったところなのだろう。
ただ、堂安はスペイン人監督によってもたらされた“新しいチャレンジ”をポジティブに捉えている。
「フランクフルトという新しいチームに移籍して、声をかけてくれた監督が変わった。そういう意味では全てが変わるっていうのは理解してます」
現地時間3月22日に行われた第27節のマインツ戦後に堂安はそう語った。今彼は監督との対話を重ね、自分の思いを伝え、意図と評価を聞き、そこでやれることをやろうと、頭を整理して取り組くもうとしている。
それこそ、スタメンから外れた第25節のザンクトパウリ戦では、試合前にアップをしている堂安からネガティブな雰囲気が感じられなかった。出場機会を待ちながらタスクワークをこなし、自身の良さを出す。微調整を加えながら、流れをつかみ取ろうとしていた。
だからこそ、第26節ハイデンハイム戦、そして先述のマインツ戦では連続してスタメン起用をされ、プレーにも明らかな変化が見られた。ボールに関与する機会が増え、ひとつの選択にも迷いがなく。ピッチ上での立ち位置や役割に対する理解が深まりつつあることが伝わってきた。
日々練習を重ね、試合を経験するごとに、新しいことにチャレンジしている楽しさみたいなものは感じているのだろうか？
それを聞くと、堂安はすぐに頷き、こう答えた。
「それは、はい。自分の中で少しずつ見出しながら(感じています)」
豊富な戦術を理解し、自分のプレーを再構築しながら、最適解を見つけ出していく。その過程の先で、彼の価値は今以上に引き上げられ、クラブにとって欠かせない絶対的な主軸選手としての活躍が待っていることを期待したい。
[取材・文: 中野吉之伴 Text by Kichinosuke Nakano]