阪神の連覇の可能性が高い！？「プロ野球ニュース」解説陣の順位予想【セ・リーグ編】
26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にスタジオ出演したプロ野球ニュース解説陣がセ・リーグの順位予想を発表した。
谷沢健一氏は「去年の阪神を100点とすれば、今年は90か80くらいに下がっているんじゃないの。石井大智の離脱は痛い」と話せば、高木豊氏は「2年連続1個も当てていないんですよ。今年は自信あります」とキッパリ。
谷繁元信氏は「阪神が１強で、どのチームがくっついていくかなという構図になると思います」と予想した。
▼プロ野球ニューススタジオ出演者のセ・リーグ順位予想
（左から1位・2位・3位・4位・5位・6位）
谷沢 健一氏：神・中・巨・De・広・ヤ
大矢 明彦氏：神・De・巨・中・ヤ・広
高木 豊氏：神・中・De・巨・広・ヤ
斎藤雅樹氏：神・巨・De・中・広・ヤ
片岡 篤史氏：神・中・広・巨・De・ヤ
野村 弘樹氏：神・巨・De・中・ヤ・広
佐伯 貴弘氏：神・De・中・巨・広・ヤ
谷繁 元信氏：神・巨・De・中・広・ヤ
真中 満氏 ：神・中・De・巨・ヤ・広
鳥谷 敬氏：神・中・De・広・巨・ヤ
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』