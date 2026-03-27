［新連載］仏文法の苦手を克服！「第１群規則動詞」のクイズ【まいにちフランス語】

『まいにちフランス語』では、2026年4月号から新連載「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」がスタート。仏文法を丁寧な解説でおさらいし、練習問題で定着させます。

今回取り上げるのは、第１回「第１群規則動詞の現在形（直説法現在）」。ごく初級者向けのNiveau１（レベル１）からちょいムズなNiveau３まで、厳選して出題します！

まずはここから Niveau1

動詞の活用形を、語幹と語尾に分け、動詞の不定詞と意味を答えましょう。

【例】je visite ⇒ visit / e ⇒visitにerをつければ、不定詞（visiter）「訪れる」



第１回 第１群規則動詞の現在形（直説法現在）

1. jʼaime

2. tu écoutes

3. il habite



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1. aim / e (aimer)「好き」



2. écout / es (écouter)「聴く」



3. habit / e (habiter) 「住む」

これで定着！ Niveau 2

次の現在形の活用で間違いがあれば、正しい形に直しましょう。

1. je aime ［ ］ 2. je habite［ ］

3. tu parle［ ］ 4. il préfére［ ］



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1. jʼaime

2. jʼhabite

3. tu parles

4.il préfère

すべての問題に間違いがありました！

さらにチャレンジ！ Niveau 3

[ ] 内の単語をすべて並び替えて文を完成させ、訳しましょう。その際、主語に対応するように、動詞（不定詞）を直説法現在形に活用させましょう

1. [étudier / français / Jʼ / le]

__________________________________________.



2. [café / le / le / ou / préférer / thé / Tu]

__________________________________________ ?



3. [aimer / chanter / femme / Ma]

___________________________________________.





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1. Jʼétudie le français. フランス語を勉強しています。

2. Tu préfères le café ou le thé ? コーヒーと紅茶、どちらがお好きですか？

＊ le café と le thé が逆でも可（その場合は「紅茶とコーヒー」と訳す）。

3. Ma femme aime chanter. 妻は歌うことが好きです。

ちょっと解説

◆フランス語の動詞は文中で「活用」をさせて使います。

chercher「探す」を例にとると、以下のように分けられ、erの部分が主語の人称と数によって規則的に変化します。

＊辞書の見出し語のことを不定詞・不定法・原形などと言います。

◆動詞が母音字や無音のhで始まる場合には、主語の代名詞jeが jʼとなって、つながります。

【例】 aimer「好き」→ jʼaime、habiter「住む」→ jʼhabite



◆〈…é + 子音字 +er〉の動詞では【é ⇒ è】。 préférer「好む」⇒ je préfèreとなります。



全10問中、何問正解できましたか？

連載では今回掲載した問題に加えて50問以上掲載！

解いて解いて、苦手を徹底的に克服しましょう！

間違えても大丈夫。ドリルは繰り返し解くためにあるのです！



【今後の連載予定】

5月号：第2群規則動詞と代名動詞

6月号：冠詞の種類と用法

ぜひご覧ください！

出題者

田口亜紀 （たぐち・あき）

共立女子大学教授、放送大学客員教授、文学博士。NHK「まいにちフランス語」2017年度前期講師、「旅するフランス語」2016、2017年度監修。著書に『新エスカパード！』（共著、駿河台出版社）など。

テキスト立ち読み

『まいにちフランス語』2026年4月号より

『まいにちフランス語』2026年4月号より

『まいにちフランス語』2026年4月号より

『まいにちフランス語』2026年4月号より

『まいにちフランス語』2026年4月号より

『まいにちフランス語』2026年4月号より

『まいにちフランス語』2026年4月号より

◆『まいにちフランス語』2026年4月号「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」より