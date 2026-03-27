◆米大リーグ ブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、開幕戦の敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」でスタメン出場し、いきなり本塁打を放った。

豪腕ミジオロウスキーに対し最初の２打席はボールを見極めて連続四球。第３打席はアンダーソンから強烈な一ゴロに終わっていた。そして、迎えた９回。先頭打者として右腕ウッドフォードの３球目の真ん中カットボールをとらえた。打球は角度３１度のライナーで右翼ポール際に着弾。打球速度１０３マイル（約１６６キロ）、飛距離は３８４フィート（約１１７メートル）だった。

日本人選手のデビュー戦での本塁打は２００４年の松井稼頭央（メッツ）、０６年の城島健司（マリナーズ）、０８年福留孝介（カブス）、１６年前田健太投手（ドジャース）、２０年筒香嘉智（レイズ）に続いて６人目。

第６回ＷＢＣにも出場した村上は、オープン戦で９試合に出場。１本塁打を放つなど、２９打数８安打の打率２割７分６厘をマークして順調な仕上がりぶりを見せている。ヤクルト時代の本職は三塁だったが、新天地では一塁がメインになる見込みで、守備練習にも積極的に取り組んだ。

ヤクルトからポスティングシステムで、２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）の契約でホワイトソックスに加入した村上。チームは３年連続１００敗以上を喫するなど苦しんでいるが、救世主として期待がかかっている。

ヤクルト時代には３冠王に輝いた２２年に日本人史上最多の５６本塁打を放つなど、通算２４６発を放った。メジャー移籍後も本塁打へのこだわりを「ありますね。僕自身、自分のことをホームランバッターだと思っていますし、球団もそれを望んでいると思いますし、そうなりたいと思います」と口にしていた。