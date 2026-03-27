WEST.中間淳太がそっと教える台湾の交通情報と台湾華語

台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第４回は、「台湾の交通情報と台湾華語」。

海外の旅で苦労しがちなのが、移動と言語。逆にこのふたつをマスターすれば、旅行が一気に快適に。そこで、今回は知っておくと便利な台湾の交通情報と、移動のときに使える台湾華語をご紹介します。

台湾の交通は選択肢がいろいろ。台北市内なら、市街地の地下（一部地上）を走るMRTをはじめ、バスやタクシー、レンタサイクルなど、さまざまな移動手段があります。中間さんが台湾旅行へ行く友人によくアドバイスするのは、タクシーの扉のことだそう。

「台湾のタクシーのドアは手動なので、乗り降りのときは自分で開閉するのを忘れずに！(笑) 移動はICカードなどを活用すると、より便利になるんじゃないかな」（中間）

MRT（地下鉄）

台北市内の移動なら、MRTが断然おすすめ。朝６時から24時頃まで運転していて、平均５分ごとに１本と本数も多く便利です。運賃は距離で計算され、近距離ならNT$20〜30程度とリーズナブル。台北と桃園国際空港をつなぐ「桃園空港MTR」も！

レンタルサイクル

自分時間でのんびり動きたい日は、MRT駅や観光地にあるシェア自転車「YouBike」が便利。専用アプリでクレジットカードを登録すると、５日間利用が可能です。デポジットや傷害保険の加入など、事前にルールを要チェック。

バス

街の景色を楽しみたい派にはバスがおすすめ。台北市内には300路線ほどあって、手ごろな運賃（NT$15〜）で乗ることができます。ただし路線が複雑なので、台北初心者はGoogleマップのルート検索などを活用して。

タクシー

移動に労力を使いたくない派は、タクシーがベター。中心部は流しのタクシーが多く、台北での運賃は1 . 25kmまでがNT$85、以後200mごとにNT$5（23:00〜6:00は深夜料金NT$20）が加算されます。

台北市内を離れてショートトリップをするときの移動手段は、台湾版の新幹線・台灣高鐵や在来線の台灣鐵路、長距離バスなどがあります。ガイドブックの撮影時は、中間さんも台灣高鐵で高雄や台中へ！

「おしゃれな駅とかもあって楽しいし、台湾鐵路が販売している“台鐵便當“というお弁当を車内で食べたりもして。いい思い出になりました」（中間）

台灣高鐵（新幹線）

日本の700系新幹線を台湾の気候や風土に合わせて改良した車両で、最高速度は時速300km。オンライン予約指定席は24時間購入可能で、変更や払い戻しもサイト上でできます。

台灣鐵路（在来線）

台湾島内を一周する在来線で、海の景色が美しい東部〜南部への路線やローカル線など、風情ある鉄道旅が楽しめます。タイミングがあえば、かわいいレトロな車体に乗れるかも⁉

鉄道旅で各都市をめぐるならパスを！

電車移動メインで、ちょっと遠出もしたいというときはコレ。3日間乗り放題の「台灣高鐵3日パス」（NT$2200）や、指定の7日間のうちの2日間を選んで乗車できる「台灣高鐵フレキシブル2日パス」（NT$2500）など、旅のスタイルに合わせて選んで。

長距離バス

路線が充実していて、鉄道に比べ低価格で座席も広くて快適です。桃園国際空港から台中や高雄へも直接アクセス可能ですが、長時間の移動が苦にならないコスパ重視の人向け。

ほかにも、ガイドブック内には写真付きのチケット購入ガイドや乗車ガイド、交通にまつわる注意点などが掲載されているので、参考にしてください。

旅中の地元の人とのコミュニケーションは、忘れられない思い出になるもの。中間さんも、旅先での出会いは大事にしているそう。

「今回のガイドブックのロケでも、いろんなお店の方とお話しました。例えば、ピザ屋さんで、どんなピザを焼いているのかとか、飼い猫の名前の由来とかを聞いたりして。おいしいごはんやキレイな景色も素晴らしいけど、あとで思い出すのはやっぱり人。“また、あの人に会いたいな”という気持ちが、一番強く残りますね」（中間）

中間さんによると「日本語が通じるところも多い」けれど、少しでも現地の言葉を話すことができれば、もっと旅が楽しくなるはず。台湾で一般的に使われているのは、“台湾華語”ですが、今回はガイドブック掲載の「淳太の台湾華語講座」をチラ見せします。

タクシーなど移動にまつわるフレーズ

（地図や住所を見せながら）「ここに行きたいです」 ⇒ 麻煩你去這裡（マーファンニー チュー ジェリ）

「ここで降ります」 ⇒ 我要在這裡下車（ウォヤオ ザイジェリ シャーチャー）

買い物するときに覚えておきたいフレーズ

（指を差しながら）「これをください」 ⇒ 我要這個（ウォヤオジェガ）

「これはいくらですか」 ⇒ 這個多少錢？（ジェガ ドゥオシャオ チエン？）

レストランで使える便利なフレーズは？

「日本語のメニューはありますか？」 ⇒ 有日文菜單嗎？（ヨウリーウェンツァイダンマ？）

「おすすめはどれですか？」 ⇒ 有推薦的嗎？（ヨウトゥイジエンダマ？）

「会話をするのは勇気がいるかもしれないけど、台湾の人はめっちゃやさしくて、おだやか。ぜひ、気軽に話しかけてみてほしいです！」（中間）

「淳太の台湾華語講座」は、ガイドブック内のブックインブックに掲載。ほかにもエリアごとのわかりやすい「台湾地図」や鉄道路線図、旅がさらに便利になる「知っ得ネタSELECTION」など情報満載なので、お出かけのバッグに入れて持ち歩いて！

【プロフィール】

中間淳太（なかま・じゅんた）

1987年10月21日生まれ。男性アイドルグループ、WEST.所属。兵庫県出身。台湾人の父と台湾育ちの日本人の母を持つ。小学4年生の1997年4月から、中学卒業の2003年3月まで台湾に住んでいた。初ステージは、台湾在住時の2000年のKinKiKids（現DOMOTO）の台湾公演。 かき氷は昔ながらのザクザク氷派。台湾旅行の際は常に満腹状態にある。

「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」

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