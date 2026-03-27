復刻で話題♡熱海プリンの姉妹店｢熱海ミルチーズ｣のパフェ3種が再登場!

熱海の人気スイーツブランド、熱海プリンの姉妹店でありチーズケーキファクトリーとして知られる｢熱海ミルチーズ｣から、人気のパフェバスクプレーンに加えて期間限定の新フレーバーが仲間入りする形でパフェシリーズが復刻!濃厚チーズとぜいたくトッピングが重なるごほうびスイーツは、見た目のかわいさにもときめく特別な一品。今だけの特別なラインアップを楽しめます!

3種のパフェをぜいたくに食べ比べしてみない?



プレーン･静岡抹茶･ブルーベリーの3種類を並べると、ときめきが止まらないかわいさ♡どれから食べようか迷う時間も楽しくて、ごほうび感たっぷりのひとときです。

お友達や家族 パートナーと訪れたらシェアして食べ比べがおすすめ。のりぴよはスイーツブラックホールな胃袋を装備しているので一人占めならぬ一匹占めです!

王道のおいしさ パフェバスクプレーン

まずは外せない定番1番人気のプレーン。ブリュレ仕上げされたバスクチーズケーキがドドンとトッピングされた迫力のあるビジュアルも魅力のひとつ。見た目からしっかり心をつかまれる一品です。

濃厚でなめらかなチーズのコクと、重なり合う食感がたまりません。シンプルだからこそ素材の良さが引き立って、最後まで飽きずに楽しめます。

香り広がるパフェバスク静岡抹茶

プレーンに続き人気のフレーバーで、高級な静岡抹茶と、同じく静岡の歴史ある高級粒あんをぜいたくにトッピングした復刻パフェ。ひとくち食べるとふわっと広がる静岡抹茶の香り。

ほんのりとした苦みとチーズのまろやかさが絶妙に合わさって、大人っぽい味わいです。ドドン!と大きなバスクチーズケーキがのったおなじみのデザインもかわいさ満点。見た目も味わいも満足感たっぷりの一品です。

甘酸っぱさがアクセント!ブルーベリー

ジューシーなブルーベリーの甘酸っぱさがアクセントになった一品。濃厚チーズとの相性も抜群で、さっぱりとした後味が魅力。見た目のかわいさも相まって、思わず写真を撮りたくなります。

ミスタードーナツ春夏メニュー登場！パイ＆涼風麺で楽しむ贅沢ごはん時間

2階で楽しむ、ゆったりイートイン時間



2階のイートインスペースには、思わず座りたくなる桶の特大椅子が設置されています!遊び心のある空間で、スイーツタイムがさらに特別な時間に。ゆっくり過ごしたい方にもおすすめです。

思わずのぞきたくなるかわいい店内



1階ののれんからチラリと見える店内は、思わず足を止めたくなるかわいさ。ついのぞき込みたくなって、そのまま引き込まれるように店内へ…ときめきが始まる入口です♡

復刻パフェが楽しめるのは4月中旬頃までの予定。せっかくなら熱海プリンとあわせて巡るセット訪問がおすすめです。甘い時間をめいっぱい満喫してみてくださいね。

【店舗情報】

熱海ミルチーズ

静岡県熱海市田原本町3-18

0557-55-7625

10:00-18:00

不定休