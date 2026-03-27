2024年に林野庁から出向し、2年間、大分県日田市副市長を務めた服部浩治氏（53）が今月末で退任し、本庁に戻る。服部氏は1998年から2年間、旧大山町役場にも出向しており、日田地域での勤務は2回目。西日本新聞の取材に「林業を支えているのは、山村に住む人たちだということが実感できた。林野庁の仕事はこのような人々を守り、次の世代につないでいくこと。この基本に立ち返ることができた」と話した。

日田林業について「経営者の若返りが進み、活気を感じた。木材価格も持ち直しており、将来的には明るいのではないか」と展望。「日田は七つの原木市場、50以上の製材所が集積する国内有数の木材の町。各製材所が得意とする、手間がかかるが付加価値の高い商品で勝負してほしい。業界全体として発展することが重要だ」と述べた。

林業関係者とは広く交流した。「ひた森の担い手づくり協議会」が主催する「ひた森勉強会」（24年）にも参加。林業従事者の高齢化、担い手不足が続く現状を踏まえ、「林業に関心がある人の入門に（勉強会は）最適な仕組みとなっている。勉強会でさらに興味を持った人が林業アカデミーで学び、地元に就職、定住する流れができている。全国的にみても先進的な取り組みだ」と評価する。

昨年7月には日田祇園祭の若宮町の山鉾（やまぼこ）巡行にも参加するなど、多くの日田市民と交流を深めた。市議会定例会最終日の26日、服部氏は議場で「小鹿田（おんた）焼の里の景観基準見直しなどに取り組むことができた。いつか日田に戻ってきたい」とあいさつした。

（床波昌雄）