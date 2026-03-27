豊臣秀吉による2度目の朝鮮出兵「慶長の役」（1597〜98）に医僧として従軍した慶念（きょうねん）（1536〜1611頃）の日記「朝鮮日々記」について、文化審議会が国の重要文化財に指定するよう文部科学相に答申した26日、日記を所有する寺院がある大分県臼杵市では「新たな歴史の宝ができた」と喜びの声が上がった。

江戸期の1728（享保13）年の写本も合わせて指定された。県教育委員会によると、県内の国指定重要文化財（国宝を含む）は93件になる。

慶長の役で慶念は、臼杵城主の太田一吉に連れ従った。日記は1597（慶長2）年6月24日から翌年2月2日まで、毎日1首以上の狂歌を交えてつづられている。行軍中の様子や戦況だけでなく、戦場の実態を具体的に記し、信頼性の高さから多くの研究に役立てられてきた。

原本は表紙などの一部が欠けているが、写本によって全容を知ることができる。現在は慶念ゆかりの安養寺に保存されている。

臼杵市の西岡隆市長は「非常に喜ばしい。貴重な資料を今日まで守り伝えた安養寺に感謝したい」とコメントを発表。同市では国宝の臼杵磨崖仏を含め、8件目となる国重要文化財の指定。「今後もより一層の保存と活用を進めていく」と決意を新たにした。

（中野剛史）