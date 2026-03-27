大分県日田市中津江村の地底博物館「鯛生金山」で、地元で旬を迎えたワサビや多彩な加工品を展示販売する「わさびまつり」が開かれている。4月5日まで。

ワサビは冷涼な場所を好み、中津江村では杉林の中で育つ「林間ワサビ」や渓流の中で育つ「沢ワサビ」が栽培される。花を咲かせるこの時期は葉などが柔らかく、花と一緒に調理すると辛みも増すという。会場では、ワサビの根や花、葉が販売されるほか、これらを使ったしょうゆ漬けやかす漬け、マヨネーズやふりかけ、みそなど、さまざまな加工品が並ぶ。しょうゆ漬けと、コンニャクやシイタケといった具材を合わせ、ワサビの葉で巻いた「わさび葉すし」などが週末（今月28、29日、4月4、5日）に、数量限定の商品として販売される。わさびの粉末を使った、人気の「わさびソフトクリーム」もある。

鯛生金山の山口幸生所長は「調理用として、採れたてのワサビの花や葉の出荷を楽しみにしている人は多く、わさび葉すしを食べれば特有の辛みや香りを感じられる。ぜひ来場してほしい」と話す。開館時間は午前9時〜午後5時。鯛生金山＝0973（56）5316。

（稲葉光昭）