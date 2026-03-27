イオン九州（福岡市）は、資源削減や再利用など環境に配慮した商品の売れ行きに応じ、同様の取り組みに寄付金を贈る「環境特別WAONボーナスポイント」の一環として、佐賀県の環境保全啓発活動「森川海人っプロジェクト」に150万3209円を贈呈した。中川伊正社長が12日に県庁を訪問し、山口祥義知事に目録を手渡した。

環境特別WAONボーナスポイントは、2022年に開始。再生利用パッケージを使ったものなど対象の商品を購入した顧客にポイントを付与し、併せて付与額と同額を九州の環境保護の取り組みに寄付する。

今回贈ったのは昨年10月に実施して集まった約450万円。「里山・里海を守り育む」のテーマに沿い、寄付先としてほかに阿蘇グリーンストック（熊本県阿蘇市）、森林（もり）ネットおおいた（大分市）も選んだ。

贈呈式で中川社長は「消費者が小売業を通じて環境配慮に協力できる取り組みで、若い世代の関心が高い。（県には）植樹のための木の購入や携わる人々への支援に使ってほしい」と期待。山口知事は森や川、海を守る県の取り組みを紹介した上で「豊かな環境が未来につながるよう今後も取り組んでいく」と述べた。

（松本紗菜子）