米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始して、28日で1カ月となる。戦火をこれ以上拡大させてはならない。一日も早い停戦を強く求める。

戦闘長期化の懸念が広がる中、事態収拾を図る動きが出てきた。トランプ米大統領は交戦終結に向けてイランと協議していると述べ、早期の合意に自信を示した。

米紙によると、トランプ政権は交戦終結へ15項目の計画をイランに提案した。核施設の解体やウラン濃縮の停止、封鎖状態にあるホルムズ海峡の開放などを要求している。

経済制裁の解除といった見返りも示したが、イランには受け入れ難い内容のようだ。イラン高官は米側の提案を拒否し、攻撃・暗殺の完全停止などを交戦終結の条件に挙げたと報じられている。

仲介国のパキスタンで、双方の高官協議が模索されている。交渉は難航が予想されるものの、停戦の機運をしぼませてはならない。

期限を定めて停戦し、その間に和平の条件を協議する方法もある。双方の自制と仲介国の粘り強い働きかけを願うばかりだ。日本をはじめ国際社会も後押ししたい。

気がかりなのはトランプ氏がイラン情勢に関する発言を二転三転させていることだ。

トランプ氏はイランとの協議が明らかになる前、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ多数の発電所を攻撃すると警告した。23日になって5日間延期すると軌道修正したが、攻撃の構えは崩していない。

米軍は佐世保基地配備の強襲揚陸艦を含む艦隊を中東に向かわせており、近く到着する見通しだ。数千人規模の空挺（くうてい）部隊を派遣するとも伝えられ、地上作戦を開始する可能性が指摘されている。

相手を脅して要求をのませるトランプ流のディール（取引）かもしれないが、見通しは定かでない。

そもそも戦闘はイランの核開発問題を協議する中で、米国とイスラエルが不意打ちのようにして始めた。イランにとって、交戦終結の呼びかけは増派が完了するまでの時間稼ぎに見えるだろう。

1カ月の戦闘でイランへの空爆は9千回を超え、死者は約1500人に上るという。学校への誤爆により、多数の子どもも犠牲になった。

イランは対抗措置としてホルムズ海峡を事実上封鎖し、湾岸諸国のエネルギー施設を次々に攻撃した。原油高騰を引き起こし、世界経済を混乱させている。

米国はイスラエルに引きずられて攻撃を始めたとみられる。イスラエルはレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの掃討にも乗り出した。レバノンの死者は千人を超す。

パレスチナ自治区ガザで、7万人もの命を奪う戦闘を繰り広げたのもイスラエルだ。悲劇を黙認した米国の責任は重い。米国にはイスラエルを抑え、中東を和平に導く極めて重大な責務がある。