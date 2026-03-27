昨秋からの連勝は15でストップした。明治神宮大会覇者の九州国際大付が、専大松戸との強豪対決で敗退。「耐えるところで耐えられなかった。それでも最後まで攻める姿勢は見せられた。ここまでよくやった」。楠城監督は選手をたたえた。

先発のエース渡辺が三回までに3失点。四回から登板した左腕岩見は五回に勝ち越され、八回に決定的な3ランを浴びた。「ふがいない投球をしてしまって悔しい」。いつもの継投パターンが逆になっての敗戦に、岩見は涙が止まらなかった。

187センチの長身左腕は冬の練習で体重も増え、課題の制球も安定。自信を持って臨んだが、この日は5四死球の乱調が失点に絡んだ。「多くの人に見られるとストライクが入らなくなるのが課題です」。2年生の岩見にとって、苦い体験は今後への財産になるはずだ。

昨夏は福岡大会決勝で西日本短大付に敗れ、甲子園にあと一歩届かなかった。その後は勝利を重ね、今春が甲子園初采配となった楠城監督は「大舞台では簡単にいかないと気付かされた」と振り返る。選抜での2試合は大きな経験となった。

「夏に絶対甲子園に戻ってくる気持ちで練習を頑張っていきたい」。岩見は誓った。昨夏の福岡大会を糧にして、選抜切符をつかんだ九国大付ナイン。4年ぶりの8強入りを果たせなかった悔しさを夏につなげる。 （前田泰子）