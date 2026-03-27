プロ野球・巨人のライデル・マルティネス投手がキューバから来日し、26日の全体練習に合流しました。

「無事に帰ってこられたので、うれしいです。シーズンが始まるので、また頑張りたいと思います」と語ったマルティネス投手。少し時差ぼけがあるようで、「朝きたときは大丈夫かなと思ったんですが、練習してちょっと落ち着いたら、眠気が出てきています」と明かしました。

現在、キューバでは燃料不足による大規模な停電が発生するなど、厳しい状況に置かれていますが、マルティネス投手は1年半ほど前からこうした状況を鑑みて、家に発電機を導入するなど、備えていたそうで、チームとの連絡もしっかり取れていました。また、WBCからキューバに帰国してからすぐに練習にも取り組めていて、自宅近くの球場で、ブルペンに入るなどそこまで問題はなく、「しっかり準備はできている」と語りました。

27日の開幕メンバーからは外れていますが、今後はライブBPで実戦形式練習を積むのか、2軍で投げるのかを首脳陣と相談して決めていきたいということです。