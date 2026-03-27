日本では石油備蓄の放出スタート 中東では…？

中東情勢の緊迫に伴う石油の供給不足を受けて政府は２６日、石油備蓄の放出をスタート。２７日以降も順次放出する予定です。

【画像を見る】「大統領と個人的に仲が良い…」なぜパキスタンが候補に？米・イランの協議開催地

こうした中、アメリカはイランに対し「今後核兵器の開発を行わない」など戦闘終結の１５項目の条件を突きつけました。

一方、イラン国営メディアは２５日、安全保障担当の高官が「イランはアメリカが提示した条件を拒否する姿勢を示した」と明らかにし、イランもアメリカに対し侵略と暗殺の完全停止などの条件５項目を示したと報じました。高官は、条件が受け入れられるまで「交渉は行われない」と強調し、その間は「防衛作戦を継続する」と述べたということです。

果たしてイランはアメリカの条件を飲むのか？仲介は可能なのか？そして、トランプ大統領の足もとに不安の影が…？出口の見えないイラン情勢について、日本エネルギー経済研究所・遠藤健太郎主任研究員、ジャーナリスト・立岩陽一郎に見解を聞きました。

アメリカがイランに「１５項目の要求」その見返りは…？

イスラエルメディアによると、アメリカはイランに対して１５項目を要求。

▼イランが今後、核兵器の開発を行わないと保証

▼ホルムズ海峡を「自由な海域」として開放

▼中東の親イラン勢力への支援打ち切り など

その見返りとしてアメリカは、

▼民生用原子力発電計画の支援

▼制裁の解除 など

を検討しているということです。

拒否するイラン…殺害されたハメネイ師は“核放棄推進”「ここまでやられて飲めるのか」

対するイランは「条件拒否」の姿勢を見せています（イラン国営メディアより）。

今後の展開について、日本エネルギー経済研究所の遠藤健太郎主任研究員は、「核に関してはいくらか譲歩の可能性があったが…」と前置きしつつ、「条件の中にはミサイル保有数の制限なども含まれるとされる」として、「戦力が丸裸になる」「数を決めるのに揉める」と指摘します。

イランはアメリカの“終結条件”を飲むのか？ジャーナリスト・立岩陽一郎氏は「簡単ではない」と言います。

（ジャーナリスト・立岩陽一郎氏）

「ヨーロッパでは『イランは核を完全に放棄する』という情報があったが、話がまとまると思った瞬間にアメリカとイスラエルが攻撃した。飲めない条件ではないが、飲めるのかどうか…」

「アメリカがイランを攻撃して、核放棄を推進していたと言われているハメネイ師まで殺害された。ここまで色々やられて飲めるのか。例えば軍部などは反対するでしょう。それを抑えられるかどうか。抑えていたハメネイ師が亡くなっているわけですから、そう簡単ではない」

「隣接国の仲介は意外に難しい」パキスタン・トルコが協議開催地の候補に

アメリカ・イランの協議開催地の候補に挙げられているのが、パキスタンとトルコ。その理由として、遠藤氏は次の点を挙げています。

▼パキスタン

・イランに多いイスラム教シーア派が一定数いるため歴史的・文化的に協調

・トランプ大統領と個人的に仲が良い陸軍元帥がいる

▼トルコ

・ＮＡＴＯ加盟国でありながらイランと良好な外交関係を保っている

（日本エネルギー経済研究所・遠藤健太郎主任研究員）

「これまでイランと米国の間を上手く取り持ってきたのは湾岸諸国だが、今回は攻撃を受け当事者になってしまっているため、当事者でない国の名前が挙がっている」

一方、パキスタンあるいはトルコによる仲介について、立岩氏は「非常に仲介は難しい」と言います。

（ジャーナリスト・立岩陽一郎氏）

「利害関係が出てくるので、隣接する国が仲介をするのは意外に難しい。歴史を振り返ると、トルコ・イランはずっとロシアにいじめられてきた地域。そういう意味では一致団結するが、イランとトルコは紛争があったりして仲が悪い。非常にシビアでセンシティブな交渉をこの地域がやれるのか」

「自分たちをいじめてきた大国ロシアが日本に負けて歓喜」日本に仲介のチャンス？

その上で、「日本」に仲介役となるチャンスがあると立岩氏は言います。

（ジャーナリスト・立岩陽一郎氏）

「この地域では、宗教的にどちらかに寄らないことがすごく大事。どんな国も一枚岩ではなく、例えばイランが１つの判断を下そうと思うと、国内の様々な人たちを説得しなければならない。そこにパキスタンやトルコなど、近隣の国が関わると…そこ（イラン国内）とつながっている人もいる」

「なぜこの地域の人たちが日本好きか。ロシアに勝ったからです。日露戦争で日本がロシアに勝ったと、いまだに言うわけです。自分たちをいじめてきた大国のロシアが日本に負けて歓喜したわけです。そういうところにしっかりコミットするチャンスは日本にはある」

ペルシャ湾内の日本関係船・船員は今…？

日本船主協会は２５日、ホルムズ海峡の実質封鎖によりペルシャ湾内に留め置かれている船を発表しました。

▼日本関係船 ４５隻

▼船員 日本人２４人含む１１５４人

また、次の点にも言及しました。

▼現在大きなトラブルは報告されていない

▼専用サイトで船の位置も確認できている

▼食料は近隣国の港からそれぞれの船会社がボートで運んでいると聞いている

トランプ大統領「深く尊敬する習近平氏との会談」米中首脳会談は５月に開催決定

当初、３月３１日予定だった米中首脳会談の日程が決定。「５月１４日・１５日に北京で開催」とトランプ大統領が自身のＳＮＳで発表しました。

＜トランプ大統領のＳＮＳ投稿＞

「イランでの軍事作戦により延期となっていた、深く尊敬する習近平氏との会談が再調整され、５月１４日と１５日に北京で開催されることになりました」

また、今年中にワシントンＤ．Ｃ．に習近平氏を招く予定があるとも言われています。

「絶対支持者３０％も割るとの懸念」トランプ大統領の支持率は『４１．１％』

一方でアメリカ国内、トランプ大統領の“足もと”には不安の影も。

トランプ大統領の邸宅「マール・ア・ラーゴ」のある選挙区、フロリダ州議会・下院の補選で民主党候補が当確したのです。

直近のトランプ大統領の支持率は「４１．１％」で、不支持は「５６．７％」（リアルクリアポリティクス調べ ３月１１日～３月２４日の平均）。

この数字について、立岩氏は「かなり衝撃的」と言います。

（ジャーナリスト・立岩陽一郎氏）

「１１月３日には中間選挙があり、今は補選が行われているが、ことごとく共和党は負けている。支持率は４０％を切っているだろうと言われている。トランプ氏には絶対支持者が３０％いるが、今回はそれも割るのではという懸念まで出てきている。トランプ氏は何かしらの判断をしなくてはならない」

「今月１７日、アメリカの強襲揚陸艦・トリポリがシンガポール海峡を通過した。加えて空挺部隊が向かっていると言われている。そうすると、空と海の両面作戦ができる」

「トランプ氏には、２つの打開策がある。１つは本当に徹底的に『やる』。もう１つは『引く』。引かせなきゃ駄目ですよ。最初で最後のチャンスかもしれない」

（2026年3月26日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）