東京メトロ、全180駅でのホームドア整備完了へ
東京メトロは26日、ホームから線路内への転落事故や列車との接触を防止し、ホームドアの設置を進めてきたが、28日に予定している東西線原木中山駅での供用開始をもって、東京メトロ全路線全駅（9路線180駅）での整備が完了すると発表した。
【写真】東京メトロが「お願い」“メタモンだらけ”な半蔵門線駅構内
同社は「東京メトロでは南北線開業時（駒込〜赤羽岩淵駅間）の1991年11月、日本の地下鉄として初めてホームドアを導入しました。その後、2017年6月、全路線へのホームドア設置計画を発表し、転落事故の件数は整備率の増加とともに減少しております」と説明。
続けて「東京メトロは、これからも安全・安定運行かつ、高品質な輸送サービスの提供に努めてまいります」と呼びかけている。
【写真】東京メトロが「お願い」“メタモンだらけ”な半蔵門線駅構内
同社は「東京メトロでは南北線開業時（駒込〜赤羽岩淵駅間）の1991年11月、日本の地下鉄として初めてホームドアを導入しました。その後、2017年6月、全路線へのホームドア設置計画を発表し、転落事故の件数は整備率の増加とともに減少しております」と説明。
続けて「東京メトロは、これからも安全・安定運行かつ、高品質な輸送サービスの提供に努めてまいります」と呼びかけている。