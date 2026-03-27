米１０年債利回り上昇 原油高で利回り上昇 トランプ大統領が期限を延長＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油高で利回り上昇 トランプ大統領が期限を延長＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32）

米2年債 3.978（+0.092）

米10年債 4.410（+0.078）

米30年債 4.926（+0.026）

期待インフレ率 2.336（+0.024）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。依然として中東情勢の動向に神経質になる中、原油が上昇しており、利回りも上昇した。



ただ、終了間際になってトランプ大統領がイランのエネルギー施設への攻撃までの期限を米東部時間４月６日午後８時に延長すると伝わったことで、利回りは上げ幅を急速に縮小している。



この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回った。利回りは上昇の反応を見せていた。



２－１０年債の利回り格差は+４３（前営業日：+４４）まで縮小。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.255％（WI：4.247％）

応札倍率 2.43倍（前回：2.50倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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