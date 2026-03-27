ダウ平均は大幅反落 イランが正式に回答と伝わる 中東情勢のニュースに引き続き翻弄＝米国株概況
NY株式26日（NY時間16:34）（日本時間05:34）
ダウ平均 45960.11（-469.38 -1.01%）
S＆P500 6477.16（-114.74 -1.74%）
ナスダック 21408.08（-521.75 -2.38%）
CME日経平均先物 52445（大証終比：-775 -1.48%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。中東情勢の動向に神経質になる中、米国防総省がイランに対する最終打撃に向けた軍事オプションを検討しているとの報道を受け警戒感を強めている。この計画には地上部隊の投入が含まれる可能性があり、中東情勢の一段のエスカレーションへの懸念が市場心理を悪化。
米株式市場でダウ平均は下げて始まったものの、途中でプラスに転じる場面も見られた。イランが、米国の１５項目からなる提案に対し正式に回答を提出したと伝わったことが材料視。ただ、その後にそれに対するトランプ大統領の発言が伝わり、変わらず強硬姿勢を強調していた。
ストラテジストからは、市場が解決への期待に対して過度に楽観的になっている可能性が指摘されている。「ここ数日の値動きは、エネルギーショックが広範なインフレに繋がらず、問題解決に向かうという強い楽観を織り込んでいるように見える。それが正直なところ不安だ」と述べた。
さらに、「現在はポートフォリオ構築を慎重に行う必要がある。インフレリスクと、より長期化する可能性のある紛争の双方に備えた耐性を重視すべきだ」と強調した。
いずれにしろ週末にかけて、中東情勢のニュースに引き続き翻弄されそうだ。
ＡＩ搭載プラットフォームのナバン＜NAVN＞が決算を受け大幅高。予想を上回る第１四半期と通期の売上高見通しを示した。総取扱高が４２％増と大きく伸び、企業顧客の急速な導入と規律ある実行が寄与した。
髪の健康などパーソナルケアのオラプレックス＜OLPX＞が急伸。ドイツのヘンケルが同社を１４億ドル相当の取引で買収すると発表した。
バイオ医薬品のプレシゲン＜PGEN＞が決算を受け大幅高。再発性呼吸器乳頭腫症の治療薬「パプジメオス」の販売が拡大。
ビットコインエコシステムのＭＡＲＡ＜MARA＞が上昇。保有しているビットコインの売却と債務削減を発表。約１１億ドル相当のビットコインを売却し、１０億ドル分の転換社債の買い戻した。
マイクロン＜MU＞やサンディスク＜SNDK＞などメモリ株が本日も下落。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルの研究者が打ち出した新たな圧縮技術が引き続き悪材料視されている。
シンガポールのバイオ医薬品ウエーブ・ライフ・サイエンシズ＜WVE＞が急落。同社の肥満治療薬「ＷＶＥ－００７」の高用量単回投与の結果が投資家の期待に届かなかった。
バイオ医薬品のコディアック・サイエンシズ＜KOD＞が急騰。糖尿病網膜症向け治療薬の後期臨床試験データを発表した。同社は、実験薬「ゼンクダ」が第３フェーズの臨床試験「ＧＬＯＷ２」でプラセボ（偽薬）を上回る有効性を示したと発表。
レンタカーが上昇。米国では政府機関の一部閉鎖により米運輸保安庁（ＴＳＡ）の人員不足が深刻化し、空港で長い行列が発生。今回の混乱により移動手段として自動車利用が増えるとの見方から、投資家はレンタカー企業に資金を振り向けている。
スナップチャットを運営するスナップ＜SNAP＞が大幅安。ＥＵが、子どものオンライン保護強化に向けた取り組みの一環として、同社のＳＮＳに対する調査を開始した。
エネルギー資源のオキシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞が上昇。ホラブＣＥＯが退任の用意との報道が流れた。
ダウ平均 45960.11（-469.38 -1.01%）
S＆P500 6477.16（-114.74 -1.74%）
ナスダック 21408.08（-521.75 -2.38%）
CME日経平均先物 52445（大証終比：-775 -1.48%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。中東情勢の動向に神経質になる中、米国防総省がイランに対する最終打撃に向けた軍事オプションを検討しているとの報道を受け警戒感を強めている。この計画には地上部隊の投入が含まれる可能性があり、中東情勢の一段のエスカレーションへの懸念が市場心理を悪化。
米株式市場でダウ平均は下げて始まったものの、途中でプラスに転じる場面も見られた。イランが、米国の１５項目からなる提案に対し正式に回答を提出したと伝わったことが材料視。ただ、その後にそれに対するトランプ大統領の発言が伝わり、変わらず強硬姿勢を強調していた。
ストラテジストからは、市場が解決への期待に対して過度に楽観的になっている可能性が指摘されている。「ここ数日の値動きは、エネルギーショックが広範なインフレに繋がらず、問題解決に向かうという強い楽観を織り込んでいるように見える。それが正直なところ不安だ」と述べた。
さらに、「現在はポートフォリオ構築を慎重に行う必要がある。インフレリスクと、より長期化する可能性のある紛争の双方に備えた耐性を重視すべきだ」と強調した。
いずれにしろ週末にかけて、中東情勢のニュースに引き続き翻弄されそうだ。
ＡＩ搭載プラットフォームのナバン＜NAVN＞が決算を受け大幅高。予想を上回る第１四半期と通期の売上高見通しを示した。総取扱高が４２％増と大きく伸び、企業顧客の急速な導入と規律ある実行が寄与した。
髪の健康などパーソナルケアのオラプレックス＜OLPX＞が急伸。ドイツのヘンケルが同社を１４億ドル相当の取引で買収すると発表した。
バイオ医薬品のプレシゲン＜PGEN＞が決算を受け大幅高。再発性呼吸器乳頭腫症の治療薬「パプジメオス」の販売が拡大。
ビットコインエコシステムのＭＡＲＡ＜MARA＞が上昇。保有しているビットコインの売却と債務削減を発表。約１１億ドル相当のビットコインを売却し、１０億ドル分の転換社債の買い戻した。
マイクロン＜MU＞やサンディスク＜SNDK＞などメモリ株が本日も下落。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルの研究者が打ち出した新たな圧縮技術が引き続き悪材料視されている。
シンガポールのバイオ医薬品ウエーブ・ライフ・サイエンシズ＜WVE＞が急落。同社の肥満治療薬「ＷＶＥ－００７」の高用量単回投与の結果が投資家の期待に届かなかった。
バイオ医薬品のコディアック・サイエンシズ＜KOD＞が急騰。糖尿病網膜症向け治療薬の後期臨床試験データを発表した。同社は、実験薬「ゼンクダ」が第３フェーズの臨床試験「ＧＬＯＷ２」でプラセボ（偽薬）を上回る有効性を示したと発表。
レンタカーが上昇。米国では政府機関の一部閉鎖により米運輸保安庁（ＴＳＡ）の人員不足が深刻化し、空港で長い行列が発生。今回の混乱により移動手段として自動車利用が増えるとの見方から、投資家はレンタカー企業に資金を振り向けている。
スナップチャットを運営するスナップ＜SNAP＞が大幅安。ＥＵが、子どものオンライン保護強化に向けた取り組みの一環として、同社のＳＮＳに対する調査を開始した。
エネルギー資源のオキシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞が上昇。ホラブＣＥＯが退任の用意との報道が流れた。