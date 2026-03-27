「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２６日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉すみれＳ２着のアーレムアレス（牡、橋口）はアザレア賞（４月４日・阪神、芝２４００メートル）へ。フローラルウォーク賞２着のコルテオソレイユ（牡、佐藤悠）は引き続き浜中とのコンビで５月９日の東京６Ｒ・１勝クラス（芝１８００メートル）に向かう。

チューリップ賞３着のアランカール（牝３歳、斉藤崇）は引き続き武豊とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。所属するキャロットクラブがホームページで発表。

〈美浦〉きさらぎ賞を制したゾロアストロ（牡、宮田）は岩田望との新コンビで皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）に臨むことを所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。若葉Ｓ６着のブラックハヤテ（牡、蛯名利）はプリンシパルＳ（５月３日・東京、芝２０００メートル）へ。鞍上は丹内を予定。

フラワーＣ２着のロンギングセリーヌ（牝、竹内）は引き続き石橋脩とのコンビで桜花賞へ向かう。スプリングＳ１２着のジーネキング（牡、斎藤誠）はニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）へ。