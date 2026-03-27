きさらぎ賞を制したゾロアストロは岩田望との新コンビで皐月賞へ
「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２６日）
ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！
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〈栗東〉すみれＳ２着のアーレムアレス（牡、橋口）はアザレア賞（４月４日・阪神、芝２４００メートル）へ。フローラルウォーク賞２着のコルテオソレイユ（牡、佐藤悠）は引き続き浜中とのコンビで５月９日の東京６Ｒ・１勝クラス（芝１８００メートル）に向かう。
チューリップ賞３着のアランカール（牝３歳、斉藤崇）は引き続き武豊とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。所属するキャロットクラブがホームページで発表。
〈美浦〉きさらぎ賞を制したゾロアストロ（牡、宮田）は岩田望との新コンビで皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）に臨むことを所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。若葉Ｓ６着のブラックハヤテ（牡、蛯名利）はプリンシパルＳ（５月３日・東京、芝２０００メートル）へ。鞍上は丹内を予定。
フラワーＣ２着のロンギングセリーヌ（牝、竹内）は引き続き石橋脩とのコンビで桜花賞へ向かう。スプリングＳ１２着のジーネキング（牡、斎藤誠）はニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）へ。