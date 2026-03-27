オリックス・バファローズのエースとしてチームを支え、2大会連続でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表に選ばれた宮城大弥投手（24）は、幼少期の極貧生活を乗り越え、2度の甲子園出場やプロ野球選手になる夢を実現させてきた。宮城大弥投手の実父・宮城享（みやぎ・とおる＝58＝）さん、実母の礼子さん（＝57＝）、女優として活躍する妹の弥生さん（＝20＝）の3名に、家族にだけ明かしてきた宮城投手の本音や、目標との向き合い方について伺った。（全2回のうち第2回）

【写真】オリックスバファローズのエース「宮城大弥」選手の小学生時代の美しすぎる投球フォーム

「沖縄県の代表として、甲子園のマウンドに立ってほしい」

中学2年生だった2015年に本格的に投手に転向。同年夏には、中学生の硬式野球日本一を決めるジャイアンツカップに出場を果たした宮城投手は、初戦で敗れたものの、そこでの好投がスカウト陣の目を惹き、U-15日本代表のセレクションに招集されることに。沖縄県出身選手として初のU-15代表入りを果たすと、宮城投手は「U−15ベースボールワールドカップ」で3試合に登板し、世界トップレベルを体感する。

父親の享さん

「今度は甲子園出場とU-18日本代表に選ばれるようにしないと……」

日の丸を背負って投げる息子の姿に心を動かされ、その余韻に浸る両親にそう告げた宮城投手は、さらなる技術向上を目指して、地道な努力を続けた。地元の中学を卒業した後は、「沖縄県民に背中を押してもらいながら、県の代表として甲子園で戦ってほしい」という父・享さんの強い思いを汲んで、沖縄県内の興南高校に進学。私立校で、「月20万円ほどかかる学費の工面は本当に大変だった」と享さんは振り返るが、「金銭面は親が頑張るしかない」と覚悟を決め、仕事を3つ掛け持ちしながら大弥投手とともに夢を追った。

「お母さんを必ず甲子園に連れていく」

興南高校に入学した宮城投手は、高校1年生（2017年）の春にベンチ入りを果たすと、夏の甲子園沖縄大会では外野手や、救援として出場を続けた。球の出どころが見えにくいフォームから繰り出される最速149km（当時）の速球と、切れ味鋭いスライダーやチェンジアップでチームの勝利に貢献すると、未来工科高校との決勝戦では先発のマウンドに上がり、1失点完投勝利。13奪三振を奪う好投で、チームを甲子園に導いた。

「小学校4年生の時、大弥が『お母さんを必ず甲子園に連れていくから、その時まで待っていてね』と言ってくれて、その夢が実現したことがとにかく嬉しくてたまりませんでした」（礼子さん）

当時は、まだ宮城家の経済事情が不安定だったこともあり、宮城一家が甲子園のマウンドに上がる宮城投手の姿を見ることは叶わなかったが、エースとして県大会を制し、少しだけ生活に余裕が生まれた翌年の夏には、現地への遠征が実現。

「甲子園のマウンドに上がる大弥の姿を見た時には、『やっとここまで来よった』とさまざまな感情が込み上げてきて、スタンドで涙が止まりませんでした」（享さん）と、さまざまな困難を乗り越えての夢舞台は、喜びもひとしおだったという。

ドラフト指名で「生活が楽になることがわかって安心した」

高校3年生（2019年）の夏には、沖縄尚学高校との決勝で延長13回、229球の力投を見せるも、わずかに力及ばず。3度目の甲子園出場はならなかったものの、153kmにまで磨きをかけた速球と、変化球で三振を量産したその実力が認められてU-18日本代表に選出。佐々木朗希投手（現、ロサンゼルス・ドジャース）、奥川恭伸投手（現、ヤクルト）らと「U−18ワールドカップ」を戦い、3試合に登板して防御率1.04という成績を残し、大会を終えた。

そして、「有力候補」の一人としてその進路に注目が集まった同年秋のドラフト会議では、4球団が競合した佐々木朗希投手、河野竜生投手（現、北海道日本ハム）の抽選に漏れたオリックス・バファローズから“外れ1位”指名を受け、プロ野球選手としてのスタートラインに立つ。

「まだ中学生だったので、ドラフトの仕組みも名前を呼ばれて何が起こったかも全然わかりませんでしたけど、『生活が楽になる』ことだけは理解できて、とにかく安心したことを覚えています」（弥生さん）

ルーキーイヤーの2020年は、コロナ禍の影響により通常よりも短期間でのシーズン開催となったが、新人ながらも二軍で13試合に登板し、6勝2敗・防御率2.72の成績でウエスタン・リーグ最多勝を獲得。シーズン終盤には一軍昇格を果たし、3試合目の先発登板（11月6日・対日本ハム戦）では、5回3失点ながらもプロ初勝利をマークした。

気持ちの切り替えの早さにいつも驚かされる

「最初の1年は二軍で体力作りに励み、2年目から活躍できるように……」と意気込んだ2021年の春季キャンプは、当初二軍スタートだったものの、「さらなるレベルアップが必要だ」と感じた宮城投手は、当時の中嶋聡監督やコーチに一軍入りを直談判。その話を球団のスタッフ伝いに聞いた母は「とにかく驚かされた」というが、宮城投手の心意気を買った中嶋監督は、開幕ローテーション抜擢を決めると、2年目のサウスポーもその期待に見事に応え、13勝（4敗）防御率2.51の成績をマーク。25年ぶりのリーグ優勝に貢献し、新人王のタイトルも手にした。

その後も2023年まで3年連続2桁勝利を挙げる活躍を見せ、チームの3連覇と日本一達成を支えた宮城投手は、日本を代表するピッチャーとして名を轟かせた。第5回（2023年）WBCに出場する侍ジャパンの一員として世界一に貢献。今年3月に行われた第6回大会でもメンバーに選出され、1次リーグの台湾戦で好投を見せるも、チームはベスト8で敗れ、2大会連続優勝を逃した。

「前回のWBCを終えて日本に帰ってきた大弥は、まだ勝利の余韻に浸る私たちに『もう大会は終わったのに、いつまで優勝の話をしているの？』と問いかけてきて。まだ大会を終えて1週間も経っていないのに、『次のWBCに選ばれるように頑張るから』と言うんです。新たな目標を見つけ、そこに向けて気持ちを切り替える早さにはいつも驚かされますね」（礼子さん）

残念ながらベネズエラ代表に敗れ、日本代表のWBC連覇の夢はベスト8で途絶えてしまったが、27日に幕を開ける2026年シーズンや、2年後のロサンゼルス五輪に気持ちを切り替え、レベルアップを重ねていく。特に2年後に五輪の行われるロサンゼルスは、かつて父の享さんが「映画関係の仕事に就きたい」と夢を追い、20代を過ごした特別な場所。少し気は早いかもしれないが、父が青春を過ごしたこの場所で、宮城投手は代表のユニフォームを纏い、栄冠を掴むことはできるだろうか。次に向けた道のりはもう始まっている。

少しでも長く野球を続けたい

「大弥は、誰も踏み込めない彼独特の野球観を持ち併せていて、家族の僕らも驚かされることがありますけど、怪我をせず、1年でも長く投げられるような身体作りを目指し、自身に合ったフォームの調整を行っているようです」(享さん)

宮城投手は、日頃から中日ドラゴンズで51歳までプレーし、219勝を挙げた山本昌投手を目標に挙げ、「少しでも長く野球を続けたい」と家族に打ち明けているという。

「本人は勝負師ですから、もちろんどの試合も『負けたくない』という思いでマウンドに上がっていますが、怪我をすると投げられなくなってしまうことも理解していて。自信が掲げた目標に怪我をせずにたどり着くにはどうすれば良いかを考えながら、日々過ごしているようです。まもなく2026年シーズンも幕を開けますが、今季は『自己ベストを出せるように……』と意気込んでいたので、私たち家族もこれまで以上の声援で、背中を後押ししていきたいです」(享さん)

昨季は打線の援護に恵まれず7勝止まりだったが、チーム2位の150.1回を投げ、キャリアハイの165奪三振をマークするなど、変わらぬ存在感を示した。3年ぶりの王座奪還に向けて腕を振るエースの勇姿に注目していきたい。

第1回【「全財産5000円」「ヤモリとゴキブリが這い回る」極貧家庭から“侍ジャパン”に！ 3年連続の開幕投手「宮城大弥」の家族が明かす壮絶な幼少期】では、3年連続でオリックスバファローズの開幕投手となったエース・宮城大弥投手の幼少期時代の思い出、さらに厳しい生活環境の中でどのように育ったのかについて伺いました。

デイリー新潮編集部