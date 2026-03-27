ラグビーリーグワン１部で７位の静岡ブルーレヴズは２８日、静岡市清水区のＩＡＩスタジアム日本平（アイスタ）で２位の神戸を迎え撃つ。２６日は静岡・磐田市内で公開練習。メンバーも発表され、ＳＨ細矢聖樹（せな、２３）が公式戦で初めてスタメン入りした。

チームは前節（２２日）でトヨタを下し、連敗を５で止めた。ここで連勝し、終盤戦に向けて勢いに乗れるかどうか。「重要な試合になる」と細矢は気を引き締め直した。残り６試合で、６位・ＢＬ東京との勝ち点差は５。逆転でプレーオフ圏内（６位内）に滑り込むために、藤井雄一郎監督も「ずっと勝っていかないといけない。プレーオフが始まった、というように考える」と必勝を期している。

昨季リーグ新人王のＳＨ北村瞬太郎は、細矢にとって国学院栃木高の１年先輩。北村は立命大、細矢は早大に進んだが、再び同じチームになり、寮でお互いの部屋を行き来してラグビー談議を交わすなど「仲はいいです」（細矢）。

ただしタイプは違い、監督は「相手の意表を突くようなプレーがうまい」と細矢を評した。「いつも通りにやる」と冷静なＳＨが、多彩なキックとパスで神戸を惑わせ、白星を引き寄せる。