「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

男泣きしたＧ１初制覇から４年。丸田恭介騎手（３９）＝美浦・フリー＝にとって、思い出深いレースで再びチャンス到来。阪急杯２着ララマセラシオンの手綱が巡ってきた。ギリギリまで正式な鞍上決定は持ち越される形だったが、丸田は「無事に依頼を頂きました。成績のいい馬でこういう機会を頂けたのはうれしいですね。日頃からお世話になっている大竹先生もそうですし、オーナーの期待にも応えられるようなレースをしたい」と意気込みも増す。

抜群の動きを披露した１週前追い切りに騎乗。鞍上は「馬はいい感じですよ。先週乗った時によく動いていたし、悪いところがない」と出来には自信満々。相棒のＧ１初参戦を前に「先週に少しプレッシャーをかけてスイッチが入って欲しかったけど、いい感じになりました」と狙い通りの上昇ぶりを喜んだ。

パートナーのララマセラシオンの前走は、内から強烈な伸び脚を見せて２着。２２年の当レースで丸田にＧ１初制覇をもたらしたナランフレグとタイプも似ている。「僕が何とかしないといけないですし、集中したい」。大混戦で急浮上した４年前と同様に、ファンを沸かせられる勢いがこの相棒にはある。