「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

昨年の３歳マイル王であるパンジャタワーが、今度はスプリントのタイトルを狙ってきた。最終追い切りは２６日、栗東坂路。回転の速いフットワークで、ラスト１Ｆ１１秒９とスピード感満点の走りを披露した。千二での頂点獲りは以前から陣営が描いていたプラン。新たなカテゴリーでも高いポテンシャルを見せつけ、トップに君臨する構えだ。

開場早々の栗東坂路。ラスト１Ｆを過ぎると、パンジャタワーは鋭く加速。脚が何本にも見える高回転のピッチで、１１秒９のラップ（４Ｆ５５秒４）をたたき出した。「少し右にモタれたり、手前を変えないところもありましたが、最後の１Ｆはさすがだなと思える動き」と手綱を取った松山は、そのスピード感を高く評価していた。

昨春のＮＨＫマイルＣを大外強襲で制覇。立ち位置としては昨年の“３歳マイル王”なのだが、陣営にはこんな称号とは違った思惑があった。橋口師は「調教も動き過ぎるぐらい動くし、完全にスプリンターという印象。将来的にはスプリンターとして大成させたい」とプランを練っていた。

ＮＨＫマイルＣの次走に、千二のキーンランドＣを選択したのはその点検作業だったが、直線で馬場の真ん中を堂々と抜け出す王道の競馬で古馬を一蹴した。「やっぱり千二がいいと確認した」と指揮官は振り返る。

それだけに高松宮記念は是が非でも獲りたいタイトルだ。最終追い切りの動きを確認したトレーナーは「しまいはいい動きで、いい時計が出ていた。先週は力んでいたけど、日曜もやってすごく良かった。だいぶ上がってきた」と仕上がりに手応えをつかんだ様子。初のスプリントＧ１で、改めてこの馬の高いポテンシャルを見せつける準備は整ったようだ。