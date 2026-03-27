「スイーツで好きなのはどれ？」＜回答数38,064票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第481回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「スイーツで好きなのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「スイーツで好きなのはどれ？？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お豆腐クリームのバナナチョコレートケーキ
【材料】（15cm丸型 1台分）
<スポンジ生地>
米粉(製菓用) 100g
アーモンドプードル 40g
片栗粉 20g
ココアパウダー 15g
甜菜糖 70g
ベーキングパウダー 小さじ 1
重曹 小さじ 1/2
レモン汁 大さじ 1
米油 40g
豆乳(成分無調整) 100g
<バナナチョコレートクリーム>
木綿豆腐 100g
バナナ(大) 4本
ココアパウダー 30g
ココナッツオイル(無臭) 30g
<シロップ>
メープルシロップ 大さじ 4
水 大さじ 2
<中のフルーツ>
バナナ 1~2本
レモン汁 少々
【下準備】
1、木綿豆腐は水きりする。
2、オーブンは170℃に予熱しておく。
3、ココアパウダーは振るう。
4、＜シロップ＞の材料は合わせる。
5、＜中のフルーツ＞用のバナナはスライスし、レモン汁少々をまぶす。
【作り方】
1、＜スポンジ生地＞を作る。ボウルに豆乳、米油を入れ、泡立て器でよく混ぜる。混ざったら甜菜糖も入れ、さらによく混ぜる。
甜菜糖のざらざら感がなくなればOKです。
2、(1)に米粉、アーモンドプードル、片栗粉、振るったココアパウダー、ベーキングパウダー、重曹の順に加え、泡立て器でぐるぐると50回ほど全体を混ぜ合わせる。
しっかり混ぜないと焼ムラの原因になります。米粉は振るう必要はありません。
3、さらにレモン汁を加え、ゴムベラで素早く混ぜ、なにもぬらない型に流し入れる。
レモン汁を入れると、ぷくぷくと少し気泡が出てきます。そうしたらすぐに型に流し入れ、焼くことがポイントです。型は底が取れるタイプを使用してください。
4、170℃に予熱しておいたオーブンで約25分ほど焼き、焼けたら型から出さずにそのまま冷ます。よく冷めたら、型から取り出す。
熱いうちは米粉なので崩れやすいです。しっかり冷めてから型から抜くことがポイントです。
5、＜バナナチョコレートクリーム＞を作る。ココナツオイルがかたまっていたら、湯せんで溶かしておく。バナナは皮をむき、適度な大きさに切っておく。フードプロセッサーに全ての材料を入れ、5分以上ツヤがでるまでしっかりかくはんする。
6、(4)のスポンジの上面は削ぎ取り、残りをつま楊枝や角棒などを使い、2枚にスライスする。
7、回転台などにスポンジの1枚をおき、ハケで＜シロップ＞をぬり、その上に(5)のクリームをぬり広げる。スライスしたバナナも放射状に並べる。
8、さらにクリームを少しのせてぬり広げ、もう1枚のスポンジをその上にのせ、軽く押さえる。上面、側面に＜シロップ＞をぬる。
9、上面、側面にもクリームをぬり広げる。お好みのデザインにクリームを絞ったり、お好みのフルーツを飾り、冷蔵庫でよく冷やして完成。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「スイーツで好きなのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「スイーツで好きなのはどれ？？」
・「スイーツで好きなのはどれ？」の結果は…
・1位 …ケーキ 44%
・2位 チョコレート 28%
・3位 パフェ 20%
・4位 クッキー 6%
※小数点以下四捨五入
38,064票
・2位 チョコレート 28%
・3位 パフェ 20%
・4位 クッキー 6%
※小数点以下四捨五入
38,064票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お豆腐クリームのバナナチョコレートケーキ
【材料】（15cm丸型 1台分）
<スポンジ生地>
米粉(製菓用) 100g
アーモンドプードル 40g
片栗粉 20g
ココアパウダー 15g
甜菜糖 70g
ベーキングパウダー 小さじ 1
重曹 小さじ 1/2
レモン汁 大さじ 1
米油 40g
豆乳(成分無調整) 100g
<バナナチョコレートクリーム>
木綿豆腐 100g
バナナ(大) 4本
ココアパウダー 30g
ココナッツオイル(無臭) 30g
<シロップ>
メープルシロップ 大さじ 4
水 大さじ 2
<中のフルーツ>
バナナ 1~2本
レモン汁 少々
【下準備】
1、木綿豆腐は水きりする。
2、オーブンは170℃に予熱しておく。
3、ココアパウダーは振るう。
4、＜シロップ＞の材料は合わせる。
5、＜中のフルーツ＞用のバナナはスライスし、レモン汁少々をまぶす。
【作り方】
1、＜スポンジ生地＞を作る。ボウルに豆乳、米油を入れ、泡立て器でよく混ぜる。混ざったら甜菜糖も入れ、さらによく混ぜる。
甜菜糖のざらざら感がなくなればOKです。
2、(1)に米粉、アーモンドプードル、片栗粉、振るったココアパウダー、ベーキングパウダー、重曹の順に加え、泡立て器でぐるぐると50回ほど全体を混ぜ合わせる。
しっかり混ぜないと焼ムラの原因になります。米粉は振るう必要はありません。
3、さらにレモン汁を加え、ゴムベラで素早く混ぜ、なにもぬらない型に流し入れる。
レモン汁を入れると、ぷくぷくと少し気泡が出てきます。そうしたらすぐに型に流し入れ、焼くことがポイントです。型は底が取れるタイプを使用してください。
4、170℃に予熱しておいたオーブンで約25分ほど焼き、焼けたら型から出さずにそのまま冷ます。よく冷めたら、型から取り出す。
熱いうちは米粉なので崩れやすいです。しっかり冷めてから型から抜くことがポイントです。
5、＜バナナチョコレートクリーム＞を作る。ココナツオイルがかたまっていたら、湯せんで溶かしておく。バナナは皮をむき、適度な大きさに切っておく。フードプロセッサーに全ての材料を入れ、5分以上ツヤがでるまでしっかりかくはんする。
6、(4)のスポンジの上面は削ぎ取り、残りをつま楊枝や角棒などを使い、2枚にスライスする。
7、回転台などにスポンジの1枚をおき、ハケで＜シロップ＞をぬり、その上に(5)のクリームをぬり広げる。スライスしたバナナも放射状に並べる。
8、さらにクリームを少しのせてぬり広げ、もう1枚のスポンジをその上にのせ、軽く押さえる。上面、側面に＜シロップ＞をぬる。
9、上面、側面にもクリームをぬり広げる。お好みのデザインにクリームを絞ったり、お好みのフルーツを飾り、冷蔵庫でよく冷やして完成。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)