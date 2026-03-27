「伏竜Ｓ」（２８日、中山）

まだ夢を諦めてはいない。ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（馬主名義・ＳＮＳグループ）の所有馬イッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）。予備登録を済ませている米国３冠レース参戦を目標に掲げている。前走のヒヤシンスＳ３着後はＵＡＥダービーに参戦予定だったが、中東情勢を鑑みて遠征を断念。もう一つのプランとしてあった土曜中山１０Ｒ・伏竜Ｓから海外を目指す。

このレースは日本馬を対象にしたケンタッキーダービー（５月２日・米チャーチルダウンズ）出走馬選定ポイントシリーズ『ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ』の最終戦で、１着馬には４０ポイントが与えられる。ここまで３戦が終了しており、イッテラッシャイは９ポイントを獲得。このレースに勝利した上で、現在１位のラッキーキッド（３０ポイント）の着順次第でトップに立てる。斎藤誠師は「ケンタッキーダービーの道が開けるといいですね」と前を向く。

３着に敗れた前走について、師は「ハミ掛かりが良くなり、ハイペースを追い掛けたことでしまいが甘くなりました」と分析。その上で「オープンを勝てる能力はあると思っています」と力を込める。夢への挑戦権を得るため、目指すは１着のみだ。