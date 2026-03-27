【「ギャルと本屋」1巻】 3月27日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「ギャルと本屋」の1巻を3月27日に発売する。価格は770円。

本作は明石アカ氏が「週刊コロコロコミック」で連載している作品。街の小さな本屋さんを舞台に、ちょっと派手な格好をしたギャルの上井ヨーコなど、個性豊かな書店員たちの日々が描かれる。

また、作中には「ぐりとぐら」や「はらぺこあおむし」、「ダレンシャン」といった有名作品も登場する。

【「ギャルと本屋」1巻あらすじ】

ちょっぴり派手なあの子は書店員さん。

街の小さな本屋さんに現れたのはちょっぴり派手な格好をしたギャルだった！？

「ちゃの書店」に勤める、個性豊かな書店員さんたちによる本に囲まれた楽しい日々！

こどももおとなも大好きな有名作品が本編に多数登場！

・ぐりとぐら

・大ピンチずかん

・運命の巻戻士

・完全版 小説 落第忍者乱太郎 ドクタケ忍者隊 最強の軍師

・はらぺこあおむし

・ダレンシャン

・ノンタンいもうといいな

世代をこえて、好きな本を通してつながる気持ち。

「ギャルと本屋」を読めば、本屋さんに行きたくなること間違いなし！

週刊コロコロコミックで超大人気のお仕事マンガ、待望の第１巻発売！

(C)明石アカ／小学館

