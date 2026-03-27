岡山を拠点に活動するシンガーソングライターの沢知恵さんが、岡山市北区表町の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で講演しました。

【写真を見る】沢知恵さんが語る「詩人 永瀬清子とハンセン病」父に連れられ生後6か月のとき初めて訪れた大島青松園で続く交流（第1回/全3回）

講演の内容は、全３回にまとめています。今回は、第1回です。

永瀬清子と「雨ニモマケズ」

（沢知恵さん）

「今日は岡山県で生まれ、岡山県で亡くなった詩人、永瀬清子が、瀬戸内海にある3つのハンセン病療養所とどう関わったのかということを中心にお話しします。





私はピアノ弾き語りをする歌手で、ハンセン病療養所の音楽文化も研究しています。今日はピアノもありませんので、生で歌うことはしませんが、この部屋ご自慢のオーディオがあるということで、私の歌を何曲かCDで聴いていただきます。まずはこれです」

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

「永瀬清子と関係のないものから始めましたが、実は関係があるんです。



誰の作品かわかりますね。

あまりにも有名な宮沢賢治の言葉に曲をつけて、西日本豪雨の後に歌うようになりました。そして、私のアルバム『雨にニモマケズ』に収めました」

沢知恵アルバム『雨ニモマケズ』

「これはもともと詩ではなく、宮沢賢治が自身のために書いたメモ書きです。

永瀬清子は、2人目の子を産んだ1933年、27歳の時に、草野心平によって宮沢賢治の言葉に出会いました。こんな風に書いています。



『一読して忘れていたものを見て覚醒する』

永瀬清子は、生涯にわたって宮沢賢治を理想として追い求めました。

しかし、会えないまま、その年に宮沢賢治は亡くなってしまいました。

宮沢賢治が亡くなった翌年の1934年2月16日、永瀬清子は誕生日も命日も2月17日ですが、その1日前に東京で行われた『宮沢賢治友の会』という追悼の催しに、永瀬清子は出席しました。



そこで、賢治の弟である宮沢清六が持ってきた賢治の形見であるカバンの中から、手帳が見つかったんです。その手帳に『雨ニモマケズ』が走り書きされていました。

永瀬清子は、この『雨ニモマケズ手帳』が発見された歴史的瞬間に立ち会ったことになります。そういうわけで、この歌をまず聴いていただきました。

宮沢賢治は天国でどう思っているんでしょうね。自分のためだけに書いたメモが、一番有名な言葉になっちゃうなんて。



『そういう人に私はなりたい』という結びです。

私はここを歌うたびに、宮沢賢治の『そういう人になりたいけれども、なれない』自分を律するための言葉なんだな、ということを強く感じます」

「だましてください 言葉やさしく」

（沢知恵さん）

「永瀬清子の最も有名な詩『だましてください言葉やさしく』に、私が曲をつけたものをお聴きください。アルバム『花はどこへ行った』からです」

沢知恵CD『花はどこへ行った』

だましてください言葉やさしく

よろこばせてくださいあたたかい声で。

世慣れぬわたしの心いれをも

受けてください、ほめてください。

あああなたには誰よりも私が要ると

感謝のほほえみでだましてください。



その時私は

思いあがって傲慢になるでしょうか

いえいえ私は

やわらかい蔓草のようにそれを捕えて

それを力に立ち上りましょう。

もっともっとやさしくなりましょう。

もっともっと美しく

心ききたる女子（おなご）になりましょう。



ああ私はあまりにも荒地にそだちました。

飢えた心にせめて一つほしいものは

私があなたによろこばれると

そう考えるよろこびです。

あけがたの露やそよかぜほどにも

あなたにそれが判ってくだされば

私の瞳はいきいきと若くなりましょう。



うれしさに涙をいっぱいためながら

だまされだまされてゆたかになりましょう。

目かくしの鬼を導くように

ああやさしい拍手で導いてください。

「永瀬清子は『現代詩の母』と言われていますが、『現代詩の長女』の方が有名かもしれませんね。

『現代詩の長女』は茨木のり子です。



私は20代から茨木のり子の詩を歌ってきて、『茨木のり子を歌います』と言うと、たいがい反応があります。



しかし、東京などで『永瀬清子を歌います』と言っても、みなさんキョトンとします。



岡山でしたら、永瀬清子の名前は知っている人は比較的多いですけれども、全国区では『現代詩の長女』に比べて、はるかに知名度の低い『現代詩の母』です。

私は永瀬清子の詩も読んでいましたが、正直、歌いたいとは思いませんでした。



茨木のり子の詩は、肌感覚として親しみがありましたが、永瀬清子の詩はちょっと距離があるというか、近づきがたいものを感じていたんですね。

私も歳を重ねて、また2014年から、永瀬清子が生きた岡山の地で暮らすようになって、ようやく歌えるようになりました」

沢知恵さんとハンセン病療養所

（沢知恵さん）

「永瀬清子とハンセン病療養所の話をする前に、私、沢知恵とハンセン病療養所のことを少し聞いてください。



1971年の夏、私は生後6ヶ月で、香川県の高松から船で20分のところにあるハンセン病の国立療養所、大島青松園に初めて行きました。もちろん、記憶はありません。

父が学生時代にひと夏、大島青松園で過ごしたご縁です。



その後、父は戦後初めての日本人留学生として韓国に行き、留学先の大学で韓国人の母に恋をし、日本に連れて来て結婚しました。

父はキリスト教の牧師になり、私が生まれ、家族になった姿を大島青松園の皆さんに見せたかったのでしょう。

親戚はじめ周りの人たちは大反対しました。



『赤ちゃんは置いてけよ。うつったらどうするんだよ』



父はその反対を振り切って、『大丈夫だから』と言って私を抱いて連れて行きました。

1943年にアメリカで開発された特効薬プロミンが、戦後日本に入ってきて、治療法が段階的に確立されていきました。

『不治の病』と言われたハンセン病に、治る希望が見えたのです。

全員が治るまでには相当の時間がかかりましたが、1960年までには隔離の必要はなくなっていたと言われています。



そもそもハンセン病は感染力がきわめて弱い感染症です。

新型コロナウイルスやインフルエンザとは大ちがいです。遺伝もしません。



ただ、後遺症が見た目にあらわれやすいという特徴があったため、長い間恐れられ、差別と偏見が続きました。



隔離の法律『らい予防法』がようやく廃止されたのは1996年のこと。

約90年もの間、世界でも類を見ない長きにわたる国による隔離が続きました。



ちなみに、1996年は『旧優生保護法』が廃止された年でもあります。



そういうわけで、1971年当時、幼い子どもを見ることなどあり得なかったハンセン病療養所は、大フィーバーに湧きました。

療養所の中で出会って結婚をした方が多くいらっしゃいますが、子どもを持つことは許されませんでした。



結婚の条件として、まず男性が断種の手術を受けなければならなかった。

それでも身ごもってしまうケースが多くありました。見つかったら堕胎です。

そんな経験をした入所者の皆さんが、どんな眼差しで赤ちゃんの私を見つめてくださったのか。想像すると、胸が張り裂けそうになります。

私が高校生の時、父は癌で亡くなりました。



あまりハンセン病療養所の話をしてくれた記憶はありませんが、父が大島青松園のみなさんと文通をしていたことは知っていました」

20年ぶりに訪ねた大島青松園で「知恵ちゃんかい？」

（沢知恵さん）

「父亡き後、何年かして、私は約20年ぶりに大島青松園を訪ねました。『初めまして』のつもりで。



1996年、ちょうど『らい予防法』が廃止された年です。



大島の桟橋に降り立った瞬間、並んでいたおおぜいの人たちが私に駆け寄ってきました。



ハンセン病の後遺症で手や脚が曲がっている人、眉毛が抜けている人、白杖をついている人。

『知恵ちゃん、知恵ちゃんかい? 大きくなったね。よう来たね』



満面の笑みと大粒の涙で迎えてくださいました。

『あんたは床をハイハイしとったよ。昨日のことのように覚えとる』



私は驚きました。『私のことを覚えててくれたの？』って。



『知恵ちゃん』と、まるでずっとそう呼んできたかのように。

人が人を覚えてるって、なんて大きな愛なんだろう、と思いました。



私は圧倒されて、気がついたら皆さんと一緒に涙を流していました。

以来、四国、中国地方で仕事があると、必ず大島青松園に寄るようになり、ハンセン病回復者である入所者の皆さんとのかかわりを深めていきました。



そして2001年、国賠訴訟の判決が出て国との和解が成立した年から、大島青松園で毎年コンサートをしています。

私のハンセン病療養所でのコンサート映像は、ユーチューブの『沢知恵公式チャンネル』で公開されています。ぜひごらんください」

YouTube 沢知恵公式チャンネル

塔和子と永瀬清子

（沢知恵さん）

「大島青松園で父が親しく交わりをゆるされた入所者の中に、詩人の塔和子（とうかずこ）さんがいらっしゃいます。



塔和子さんは私のことを『沢先生のお嬢さん』と呼んでくださいました。

病棟をおたずねすると、いつも詩の話、創作する喜びや苦しみについて、熱く語ってくださいました。



その塔和子さんは、永瀬清子が主宰した『黄薔薇』という同人誌のメンバーでした。

塔さんは永瀬清子に叱咤激励されて、実力をメキメキ伸ばしていき、しまいには、詩の世界で最も権威あると言われる高見順賞を受賞しました。



塔和子さんがこの『黄薔薇』で発表し、後に代表作になった『胸の泉に』という詩を朗読します。

かかわらなければ

この愛しさを知るすべはなかった

この親しさは湧かなかった

この大らかな依存の安らいは得られなかった

この甘い思いや

さびしい思いも知らなかった

人はかかわることからさまざまな思いを知る

子は親とかかわり

親は子とかかわることによって

恋も友情も

かかわることから始まって

かかわったが故に起こる

幸や不幸を

積み重ねて大きくなり

くり返すことで磨かれ

そして人は

人の間で思いを削り思いを膨らませ

生を綴る

ああ

何億の人がいようとも

かかわらなければ路傍の人

私の胸の泉に

枯れ葉いちまいも

落としてはくれない。

私はこの詩に、ブルース調の曲をつけてピアノ弾き語りしています。

興味のある方は、CD『かかわらなければ～塔和子をうたう』の中に入っていますので、よろしければお聴きください」

沢知恵CD『かかわらなければ～塔和子をうたう』

▶続きを読む「永瀬清子とハンセン病療養所」【第2回】

▶続きを読む「ハンセン病療養所とうた」【第3回】