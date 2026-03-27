ケース買いで賢くお得♪ぐんぐん吸収で安心の【大王製紙】ディズニーデザインおむつがAmazon限定で登場！
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毎日使うものだからこそお得に♪吸収力もデザインも優秀な【大王製紙】おむつをAmazonでゲット！
いつも元気で明るいミッキーフレンズの楽しいイラスト。おむつの柄は全部で6種類。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ムレを追い出す全面通気性シートで、長時間使ってもさらさら感つづく。使用後の気になるニオイを軽減。消臭機能付き吸収体。
おしっこをすばやく吸い込むまっさらさら吸収体。湿気をさっと外側に追い出し、お肌がさらさらで快適。
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すきまモレ、足回りふわぴたWギャザー。動き回っても、足を広げて座っても、ズレずにフィット。
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