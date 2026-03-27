27日に開幕する2026年シーズンのプロ野球。日本テレビ26日の『news zero』では阿部慎之助監督と高橋由伸元監督が毎月対談する『巨人軍監督日記』を放送。開幕1週間前の対談で、想定しているスタメンオーダーを明かしました。

◇1週間前に想定した開幕打順オーダー

1 （左）キャベッジ

2 （中）松本剛

3 （遊）泉口友汰

4 （一）ダルベック

5 （捕）岸田行倫

6 （右）中山礼都

7 （三）坂本勇人

8 （二）浦田俊輔

9 （投）竹丸和幸

この野手オーダーは、21日のオープン戦楽天戦でも実施。その試合では1番キャベッジ選手が特大ホームランで先制。中盤には坂本勇人選手のホームランで追加点を奪い勝利。春季キャンプ前の1月で候補の一つとして挙げたオーダーから変化も見られました。

阿部「当初より変わりましたね」

高橋「変わったよね。一番最初の1月の頃からすると。キャベッジ1番とか」

阿部「キャベッジは中軸打たすと、結局彼が生きないというか。1番で好きに打ってこいと言った方がいいのかなというのは、このオープン戦や去年も含めてずっと見てきている中でそう思った」

高橋「勇人が1、2月の時には名前はなかったけど、今回こうやってスタメン」

阿部「リチャードも怪我してしまいましたし、例年になく状態は良さそうなのでね。実績など関係なく良いコンディション。良さそうな人を使っていくというのは言ったので、全然入れるかなと思っていますね」

郄橋「4番は当初沖縄ではホームランを打てなくても、そういうバッターじゃなくてもいいかなみたいな話をしたけど」

阿部「ダルベックがなんだかんだ打点を挙げているので。やっぱり4番はやっぱ打点かなというね。そういうめぐり合わせに来るからこそ、打点になるんでしょうし。じゃあ彼かなっていうのはね。判断させていただきましたね」

巨人はオープン戦10勝5敗1分けで1位タイ。開幕投手にはドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手の起用を明言。昨季セ・リーグ王者の阪神に挑みます。