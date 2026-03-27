男の子の遊ぶトミカに興味津々な猫さん。しかし、車が上り坂を上り、下り坂を滑り落ちていくと……。まさかの原因で渋滞が発生する光景がInstagramで646万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「腹渋滞w」「2人に癒されました♡」「はみ出たお肉がにゃんともかわいい」といった声が寄せられました！

【動画：トミカに興味津々な猫→じっと眺めていると…男の子大爆笑の『まさかの展開』】

トミカに興味津々な猫さん

Instagramアカウント「ʜᴀᴋᴜ ɴᴀɢɪ(@haku.nagi)」さまは、ご家族と一緒に暮らす「なぎ」ちゃんと「はく」ちゃんという2匹の猫さんの日常を更新しています。

この日は息子さんのトミカに興味津々だったというなぎちゃん。レールの中に体を収め、車が走っていく様子を眺めていたそうです。

息子さんが車を押し出すと、その車が自動的に坂を上っていく高機能なレール。

そんな様子を興味津々な様子でじーっと眺めていたというなぎちゃん。しかし、この後、まさかの事態が発生するのです！

車が下っていった先で…

車が頂上まで上り切ったところで、勢いのままに下り坂を下っていきます。そのスピード感にも魅入られていた様子のなぎちゃん。

しかし、下っていった車がなかなか元の位置（上り坂の下）へと戻ってきません。なぜかというと……

なんと、なぎちゃんのお腹のお肉がレールにはみ出て渋滞を発生させているではありませんか！当の本猫は気づいていない様子。これには息子さんも大爆笑！

もしかすると、なぎちゃんもなかなか戻ってこない車に「どこにいったんだろう？」と思っているかもしれませんね！

微笑ましい渋滞がSNSで話題に

思わぬ渋滞原因がInstagramに投稿されると、投稿はあっという間に646万回以上再生されるほど注目を集めることに！

なぎちゃんの“はみ肉渋滞”には「腹渋滞w」「2人に癒されました♡」「はみ出たお肉がにゃんともかわいい」「これは交通渋滞なるわw」といった声が国内外から寄せられています。

そんななぎちゃんと同居猫「はく」ちゃんの様子は、Instagramアカウント「ʜᴀᴋᴜ ɴᴀɢɪ(@haku.nagi)」さまからご覧いただけます。ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

なぎちゃん、ご家族の皆さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ʜᴀᴋᴜ ɴᴀɢɪ(@haku.nagi)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。