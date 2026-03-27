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【意外と知らない】LINEの便利ワザ。スマホでPDFファイルを送る「一番カンタンな方法」とは | LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、LINEアプリを使ってPDFファイルを簡単に送る方法を解説する動画を公開した。



ひらい先生（平井友裕）は動画ではまず、スマートフォン（Android）のLINEアプリでの操作方法を紹介。PDFを送りたい相手とのトーク画面を開き、メッセージ入力欄の左下にある「＋」ボタンをタップすることから始める。



タップするとカメラや写真などのメニューが表示されるので、その中から「ファイル」を選択する。すると、スマートフォン内に保存されているファイルの一覧が表示される。最近使ったファイルなどが一覧で出てくるが、目的のPDFが見つからない場合は、画面左上の三本線のメニューアイコンをタップする。



ここから画像、動画、音声、ドキュメントといったファイルの種類で絞り込みが可能だ。PDFファイルの場合は「ドキュメント」を選択すると、保存されているPDFファイルが見つけやすくなる。送りたいファイルを選び、確認画面で「はい」をタップすれば、トーク画面にPDFが送信される。



また、ファイル名がわかっている場合は、ファイル選択画面の上部にある虫眼鏡マークから検索機能を使えば、より素早く目的のファイルを探し出せるという。この手順を覚えておけば、これまでメールなどを使っていたPDFの共有がLINEで完結し、友人や仕事仲間とのやり取りがよりスムーズになるだろう。