『寝坊しても、なんとかなる』かも！？【40・50代ママ】に推したい♡「ラクしゃれヘア」

忙しい朝、自分のヘアセットに時間をかけられないママ世代にとって、カットの形でシルエットが決まるスタイルは心強い味方です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、スタイリングの手間を省いて楽にスタイルが決まる、今どきのおしゃれなヘアスタイルをご紹介します。

ラフな質感が魅力のワンカールレイヤー

スタイリストの@ema_nishibuさんが「忙しい朝でもなんとかなっちゃう！」と紹介しているのが、まろやかなベージュカラーが映える、ワンカールのレイヤーボブです。トップを内側に、ベースを外側にワンカールさせるだけで、こなれた雰囲気を引き出せます。自身のクセをそのまま活かしたようなラフな質感が、朝のスタイリングを楽にしたい人にフィットしそうです。

スタイルを維持しやすい、プチウルフボブ

肩のラインに沿ってくびれを作ることで、きれいなシルエットをキープしやすくしたプチウルフボブ。トップはストレートタッチで毛先を内側へ流し、ベースは軽やかな外ハネで整えています。カットでメリハリが生まれているため、軽く整えるだけでオシャレなフォルムが完成しそうです。

おさまりの良さを重視した、丸みレイヤーボブ

地毛に近い落ち着いたブラウンを乗せた、丸みのあるレイヤーボブです。サイドを後ろへ流しつつ、ベースをほんのり内側に入れることで、まとまりの良いシルエットを実現。髪が広がりにくく自然におさまるため、手間をかけずに上品な佇まいを維持できそうです。

軽やかに弾む、キャラメルベージュのレイヤーミディ

肩にあたって自然に外側へ流れるラインを活かした、外ハネミディアムです。キャラメルベージュの柔らかな色味と、トップで揺れる細い毛束が、軽やかなニュアンスを演出。ベースにぷつっとした重さを残しつつ表面を軽くすることで、スタイリングを凝らずとも垢抜けた印象に。スタイリストの@miyu____nakamurさんによると「乾かすだけで外ハネになるのでヘアオイルをつけるだけでセットが楽ちん」なのだとか！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様、@miyu____nakamur様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里