1500円払ってこれ？ 写真と実物が違いすぎる“高級バーガー”に絶句　「これはイメージですとか注意書きしろよ！」と怒る女性

特に外食ではおいしいものを食べたいと思っている人は多いことだろう。だからこそ、“ハズレ”を引いたときのガッカリ感は大きい。

投稿を寄せた40代女性（山口県／公務員／年収450万円）は、とある飲食店のカレーでハズレを引いてしまった。カレーといえば大体どこで食べても一定以上の味が期待できる料理だが、見事に裏切られたそう。

「作り直して」と店員に頼んでみた結果……

注文すると運ばれてきたのは、

「明らかにレトルトカレーで時間が早すぎたのかルーが溶けていない」

という代物だった。ファミレスなどではレトルトのカレーが使われていることもあるが、明らかにレトルトで、しかも客に出す状態じゃないとなると萎える。

さらにマズかったのはその後の対応で、女性が「作り直して」と伝えると、

「言われた通り作っています」

と返ってきたそう。女性が「バイトにマシな教育をしていない」と憤るのも無理はない。結局「作り直すまで待ちます」と伝え、それから15分経ったのち、ようやくまともなカレーが出てきたそう。

ボリューム満点かと思いきや、出てきたのは「普通のダブルチーズバーガー」

同じく投稿を寄せた40代女性（新潟県／専業主婦）は、ハンバーガーショップを訪れた際のエピソードを綴った。

メニューに「ボリューム満点の美味しそうなダブルチーズバーガー」を発見し注文した女性。ほどなく提供された実物を見て、言葉を失った。「何処にでもある」ファストフード店のものと変わらない「普通のダブルチーズバーガー」が出てきたと言うのだ。

「メニューと現物の商品が違い過ぎてこれで1500円か？と損した気分になった」

さらに「せめてこれはイメージですとか注意書きしろよ！」と怒りは収まっていない様子。食べものの恨みは怖そうだ。