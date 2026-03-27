２７日のプロ野球開幕を控え、芸能界の巨人ファンも熱い視線を注いでいる。今回は２０２５年のＭ―１グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（３４）にインタビュー。小学校時代から２０年以上も応援し続けるＧ党は、１４年ぶりの日本一奪回に期待を寄せる。開幕投手を務めるルーキーや助っ人外国人などにも熱いエールを送った。（古本 楓）

テレビで見せるおどおどしたキャラクターから一変、少年のように目を輝かせた。次々と口にする情報量の多さには記者も圧倒されるほどの愛の強さを感じた。

昨年Ｍ―１優勝後は、“Ｍ―１ドリーム”をつかみ、テレビやイベントに引っ張りだこ。月に１度程度しか休みがない多忙な日々を送っているが、巨人の情報は毎日チェックを欠かさない。「それこそ、報知さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（報知プロ野球チャンネル）をお風呂の時に流し聞きしてます」。

２０００年の長嶋茂雄監督時代、ダイエーとの「ＯＮシリーズ」を制し、日本一奪還した時にはすでに巨人ファンで、Ｇ党歴は２０年以上。父親が大ファンで、テレビで巨人戦が流れていたことから徐々にのめり込んだ。滋賀県出身だが、周囲には阪神ファンは多くなく「だから、応援しやすかったのがあるかもしれない」と笑う。自身のヒーローは松井秀喜選手や清原和博選手で「ひ弱だったので、ないものねだりで憧れを持っていました」と語る。

阿部慎之助監督にも特別な思いがある。現役１年目から活躍を追っていたことから「めっちゃ応援しています。（監督）１年目で優勝した時に、名監督の空気がプンプン漂っていたので、やってくれるだろうって思ってます」。最大のライバルはやはり、昨年就任した藤川球児監督率いる阪神。「今年こそ藤川監督を倒してほしい。ピッチャー藤川で、バッター阿部は、ほんまに当時ワクワクした対戦カードなので、負けてほしくないです」と対抗心を燃やした。

開幕カードでいきなり王者と対戦するが、その先陣を切る開幕投手は昨年のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手。巨人の新人投手が開幕投手で勝利すれば史上初の快挙となるが、「上原（浩治）選手のルーキーイヤー（２０勝４敗）の時のような活躍を期待してしまいます。上原選手のように闘志を前面に出すタイプではないが、内に秘める闘志を強く感じます」と名投手の姿を重ねる。ルックスにも注目し、「顔がかっこいいです。まつ毛の長さとかめっちゃドカベンの里中に見えます。その顔を活かして女性ファンとドカベンファンをたくさん獲得してほしいです」と笑顔で語った。

自身も４月からは“東京ルーキー”としてさらなる活躍を目指す。「同じ東京のルーキーとして竹丸選手より良いご飯を食べれる事を目標に頑張りたいです。ドラフト１位ルーキーより良いもの食べれたら、さすがに東京進出大成功だと思うので、毎日何を食べてるか教えてほしいです」と飛躍を誓った。

チームは大きな変革期を迎えている。主軸の岡本和真内野手が抜けたが、「岡本選手がいなくなった穴をみんなで埋めれそうな空気感がある」と期待を寄せる。けがやコンディション不良の選手も続出する中での開幕でも「こういうチームのピンチの時のために経験のある則本（昂大）投手や松本（剛）選手を獲得したのだと思う」と悲観する様子はない。特に同郷の則本には特別な思いがあるという。「（則本の出身校）八幡商業高校で僕の１学年上だったので強い思い入れがあります」。

また、“縁”にも注目し、「１３年の日本シリーズで巨人を苦しめた田中将大投手と則本投手が巨人で再会するというのも不思議な縁がありますし、そもそも小学校の同級生だった田中将大選手と坂本勇人選手がここで再会してるのもかなりの縁。今年の巨人はたくさんのストーリーをもっていて、ＲＯＯＫＩＥＳくらいドラマチック事が起こる気配がします」

注目選手については、２人の名を挙げた。１人目は、若武者・石塚裕星内野手「坂本（勇人）選手の２、３年目くらいの成績を残してくれたら、この先楽しくなるだろうなと思います」。２人目は助っ人・トレイ・キャベッジ選手。「２年目で（本塁打）４０本くらいありえるんちゃうんかと思ってます」と見据える。求める数字については、「石塚選手は、トリプルスリーの『ＴＴＴ』！ 高卒２年目で大分（目標の）高いこと言ってますけど、それくらいしてくれそうなスケール感あるので。キャベッジ選手は『ＦＦＦ』、４割４０本４０盗塁！ プロ野球史に残る活躍をすれば優勝間違いなしです」とＭ―１グランプリでも披露した「リングアナ」のネタになぞらえてエールを送った。

２年ぶりのリーグ制覇、１４年ぶりの日本一へ自然と応援の力も入る。観戦の頻度も増えそうで「いっぱい行けると思う。まだ分かんないですけど、Ｍ―１の賞金で年間シートみたいなの買っちゃおうかな」と冗談交じりに語った。選手と思いは同じ。ジャイアンツとともに勝負の１年を駆け抜ける。

〇…今年１月に結婚していたことを発表した赤木は、結婚前にも妻と巨人戦を観戦していたという。妻は巨人ファンではなかったというが、「付き合ってから（一緒に）見に行くようになった」と布教活動が実った。そんな妻の推しはアルベルト・バルドナード投手（３３）。理由について「焦りながら頑張っているのが好きみたい」と明かし、笑顔を見せた。

◆赤木 裕（あかぎ・ゆう）１９９１年１０月２４日、滋賀県生まれ。３４歳。ヤクルトファンの相方・きむらバンドとともにＮＳＣ大阪出身。コンビ名「たくろう」はきむらが憧れる木村拓哉と、赤木が憧れるイチローに由来。２５年のＭ―１グランプリでは１０度目の出場で初優勝。２６年１月、結婚していたことを発表。野球は小学４年から始め、京産大ではサークルでプレーした。１７１センチ、４８キロ。血液型Ｏ。