右ふくらはぎの肉離れのため、故障班でリハビリ中の巨人・浅野翔吾外野手（２１）が、２８日の３軍プロアマ交流戦・東農大戦（Ｇ球場）で実戦復帰することが２６日、決まった。先発で出場し、守備にも就く見込みとなっている。

２軍スタートとなった春季キャンプ中の２月５日に負傷。「早く試合に出たいという気持ちもありましたけど、自分に足りないものを考えながら練習できたし、この期間に気付けたこともたくさんある」。この日はＧ球場で行われた３軍全体練習に参加し、ライブＢＰで高梨から安打性の打球を放つなど順調な回復ぶりをアピール。患部の状態は「もう大丈夫」と語り、当初から復帰目標としてきた３月末に間に合わせた。

高卒３年目の昨季は２９試合に出場して打率１割８分７厘、２本塁打、８打点。けがでの離脱や３軍降格も味わった。キャンプ前には「今年取り返さないと終わりだと思っている」と語るなど、並々ならぬ思いで４年目のシーズンを過ごしている。開幕１軍こそ逃したがシーズンは長い。「まずはしっかり３軍戦で結果を残して２軍に呼んでもらえるように。そこからが始まりだと思うので、１軍で活躍できるような準備をしたい」。虎視眈々（たんたん）と機会を狙い、背番号５１が巻き返しへ燃える。（加藤 翔平）