◆高松宮記念追い切り（２６日・栗東トレセン）

春Ｇ１の開幕戦、第５６回高松宮記念（２９日、中京）の出走馬が２６日、確定した。昨年の３歳マイル王パンジャタワーはこの日、栗東・坂路で追い切り、サウジアラビア遠征帰りでも仕上がりの良さをアピールした。

うなっていた。パンジャタワーの最終追い切りは栗東・坂路を単走。全体時計は５５秒４と正直、全く目立たない。しかし、全く無理をすることなく、力強い脚取りで急勾配をグイグイと上がっていくラスト１ハロンのインパクトが強烈だった。涼しい顔で出した時計は１１秒９。パンと張り詰めた馬体からも、力を出せる仕上がりが伝わった。

「少し右に、もたれたり、手前を替えない面もありましたが、最後の１ハロンはさすがだなと思える動きでしたし、回転数を感じました」と松山は冷静に振り返った。今回は２月のサウジアラビア遠征から輸入検疫、着地検査を経て、栗東へ帰厩できたのが今月１８日。翌１９日に早くも１週前追い切りを行ったが、少し力みがあった。そこで２２日にも坂路で５１秒６―１１秒９。「日曜（２２日）にしっかりやってから、グンと上向いてきました」と橋口調教師は“スパイス”を利かせた調整を満足そうに説明した。

貴重な経験が進化を生む。今春の中東だけではなく、昨秋は豪州遠征。橋口調教師は「行くたびに大人になっています。体はよりスプリンターのようにしっかりしてきましたし、精神面でもオンとオフが利くようになってきました」と語る。ほぼ１０日競馬となる今回の参戦も、サウジへの遠征前から決まっていたこと。心身両面でタフだからこそ組まれたローテだ。

追い切り３本で仕上げる異例の調整過程になったが、トレーナーは言い切った。「しまいはいい動きでしたし、力を出せる状態にあると思います」。Ｇ１参戦は３歳マイル王に輝いた昨年のＮＨＫマイルＣ以来。成長を遂げた姿で大一番へ打って出る。（山本 武志）