きのう夜、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が男に刃物で刺されて死亡し、男も自らを刺して死亡しました。男は女性の元交際相手で、去年12月にストーカー行為をしたとして逮捕され、その後、釈放されていました。

【写真を見る】池袋のポケモンセンターで女性店員（21）が元交際相手の男（26）に刺され死亡 男は女性へのストーカーなどで去年12月逮捕も1月末に略式起訴され釈放

きのう午後7時20分ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティのポケモンセンターで、店員の春川萌衣さん（21）が広川大起容疑者（26）に突然、刃物で刺されて死亡し、広川容疑者も自分の首を刺して、その後、死亡しました。

捜査関係者によりますと、広川容疑者は春川さんの元交際相手で、去年12月25日、春川さんにつきまとうなどしたとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。

その後、広川容疑者は今年1月30日に略式起訴されるとともに釈放され、警視庁は広川容疑者に対し、禁止命令を出すなどの対応をとっていたということです。

一方、春川さんも関係者の家に避難したり、アルバイトを休むなどしていたということです。

警視庁は、事件に至った詳しいいきさつを調べています。