【ダンバートン（英国）２６日＝金川誉】

サッカー日本代表は２６日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、当地でトレーニングを行った。ＭＦ佐野海舟（マインツ）とＭＦ佐野航大（ＮＥＣ）は、スコットランド戦でそろって先発に名を連ねれば、佐野兄弟にとっては初の「兄弟同時スタメン」が実現する。日本代表史上初の兄弟W杯に向け、チャンスを生かす。

ボランチの主力として期待される兄・海舟は、スコットランドのキーマン、１９３センチの大型ＭＦマクトミネイ（ナポリ）への警戒を隠さない。

「能力の高い選手はたくさんいるが、個人で負けないのは大前提。マクトミネイ選手は必ず潰さないといけない。ボールを簡単に触らせない予測とポジショニング、それでダメなら切り替えのスピードが必要になる」と、欧州での日常を代表のピッチに持ち込む構えだ。

弟・航大との関係については「ピッチに入れば兄弟という気持ちはない。もちろんライバルだと思いますし、お互い自分のプレーを出すことに必死だと思う。それだけです。一人の選手として、お互い切磋琢磨していければ」と淡々と語る。それでも「弟のプレーは理解しているつもりなので、そこは生かしたい」とも語った。

昨年６月のインドネシア戦、海舟が先発、航大が途中出場で同時にピッチに立った。１９９３年の三浦泰年、知良兄弟や、２００６年の佐藤勇人、寿人兄弟など、代表で同時出場した選手はいるが、まだ日本ではW杯の舞台を兄弟でともに味わった日本の選手はいない。

シャドーやボランチなど複数ポジションで躍動する弟・航大は、兄との同時先発について「（歴史などは）後付け。あまり意識していない」と自然体を強調する。「昔は兄貴との１対１でボールが取れなくて守備が大嫌いだった。１対１の練習をやっても、僕がが攻撃、兄貴が守備が多かった。オフェンスは負けなかったし、兄貴はディフェンスが好きだった。それで、僕はオフェンスが好きになった」と語る。当時は兄からボールが奪えず「それで守備は嫌いになった」と笑ったが、現在はオランダで研鑽を積み「今は守備も好きになったし、そこからの攻撃が自分の強み」と胸を張る。

兄弟として歩みながらも、学年が３つ離れているため学生時代に同じチームでプレーすることはなかった２人。プロの、そして日本代表の舞台で交差する「佐野兄弟」の物語が、グラスゴーの地で新たな一歩を刻もうとしている。